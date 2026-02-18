Advertisement

  18 February 2026
GAA Fixtures & Results
WeAre Tyrone - 18 February 2026
FIXTURES

SATURDAY FEB 21ST

Tyrone Under-14 League at 11am

Gr1 

Cookstown vs Eglish

Errigal Ciaran vs Ardboe

Fintona vs Loughmacrory

Galbally vs Donaghmore

Omagh vs An Charraig Mhor

Gr 2

Aghyaran vs Coalisland

Cappagh vs Dromore

Clonoe vs Dungannon

Moortown vs Killeeshil

Kildress vs Pomeroy

Trillick vs Moy

Gr 3

Edendork vs Clogher

Greencastle vs Eskra

Owen Roes vs Strabane

Naomh Brid vs Gortin

Gr 4

Castlederg vs Rock

Brackaville vs Urney

Drumquin vs Stewartstown

Tattyreagh vs Augher

Dev League

An Charraig Mhor vs Donaghmore

Dungannon vs Eglish

Errigal Ciaran vs Omagh

Galbally vs Cookstown

National Hurling League Div 3

At Enniskillen, 2pm

Fermanagh vs Tyrone

Ulster Minor Hurling Shield

At Garvaghey, 1pm

Tyrone vs Down

Ladies Minor Championship at 2pm

Tyrone vs Down

SUNDAY FEB 22ND

National Football League Div 2

At Ardee, 2pm

Louth vs Tyrone

Ulster U20 Hurling Cup

At Garvaghey, 12 noon

Tyrone vs Donegal

Ulster Junior Club League at 12 noon

Brocagh vs Currin

Stewartstown vs Moneymore

Brackaville vs Scotstown

Ladies National League Div 2

At Healy Park, 2pm

Tyrone vs Mayo

Camogie All-Ireland U16 Shield Championship at 2pm

Donegal vs Tyrone

RESULTS

National Football League Div 2

Tyrone 2-23 Cavan 1-14

Ulster Schools MacRory Cup Final Replay

St Pat’s Academy Dungannon 0-8 Abbey CBS Newry 0-12

Ulster Senior Club League

Eglish 0-14 Burren 2-9

Ulster Intermediate Club League

Owen Roes 3-23 Red Hughs 1-10

Ulster Junior Club League

Brackaville 2-3 Letterkenny Gaels 2-20

Derrytresk 2-14 Sean McDermotts 1-10

Strabane 0-7 Naomh Mhuire 1-10

Ulster U20 Hurling Cup

Down 6-19 Tyrone 3-12

Ulster Minor Hurling Shield

Tyrone 2-4 Donegal 2-14

Ladies Ulster Under-16 Championship

Down 1-8 Tyrone 1-18

National Camogie League Div 3A

Tyrone 3-15 Wicklow 3-7

All-Ireland Minor C Camogie Championship

Tyrone 1-5 Mayo 1-13

