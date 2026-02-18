GAA Fixtures & Results

FIXTURES
SATURDAY FEB 21ST
Tyrone Under-14 League at 11am
Gr1
Cookstown vs Eglish
Errigal Ciaran vs Ardboe
Fintona vs Loughmacrory
Galbally vs Donaghmore
Omagh vs An Charraig Mhor
Gr 2
Aghyaran vs Coalisland
Cappagh vs Dromore
Clonoe vs Dungannon
Moortown vs Killeeshil
Kildress vs Pomeroy
Trillick vs Moy
Gr 3
Edendork vs Clogher
Greencastle vs Eskra
Owen Roes vs Strabane
Naomh Brid vs Gortin
Gr 4
Castlederg vs Rock
Brackaville vs Urney
Drumquin vs Stewartstown
Tattyreagh vs Augher
Dev League
An Charraig Mhor vs Donaghmore
Dungannon vs Eglish
Errigal Ciaran vs Omagh
Galbally vs Cookstown
National Hurling League Div 3
At Enniskillen, 2pm
Fermanagh vs Tyrone
Ulster Minor Hurling Shield
At Garvaghey, 1pm
Tyrone vs Down
Ladies Minor Championship at 2pm
Tyrone vs Down
SUNDAY FEB 22ND
National Football League Div 2
At Ardee, 2pm
Louth vs Tyrone
Ulster U20 Hurling Cup
At Garvaghey, 12 noon
Tyrone vs Donegal
Ulster Junior Club League at 12 noon
Brocagh vs Currin
Stewartstown vs Moneymore
Brackaville vs Scotstown
Ladies National League Div 2
At Healy Park, 2pm
Tyrone vs Mayo
Camogie All-Ireland U16 Shield Championship at 2pm
Donegal vs Tyrone
RESULTS
National Football League Div 2
Tyrone 2-23 Cavan 1-14
Ulster Schools MacRory Cup Final Replay
St Pat’s Academy Dungannon 0-8 Abbey CBS Newry 0-12
Ulster Senior Club League
Eglish 0-14 Burren 2-9
Ulster Intermediate Club League
Owen Roes 3-23 Red Hughs 1-10
Ulster Junior Club League
Brackaville 2-3 Letterkenny Gaels 2-20
Derrytresk 2-14 Sean McDermotts 1-10
Strabane 0-7 Naomh Mhuire 1-10
Ulster U20 Hurling Cup
Down 6-19 Tyrone 3-12
Ulster Minor Hurling Shield
Tyrone 2-4 Donegal 2-14
Ladies Ulster Under-16 Championship
Down 1-8 Tyrone 1-18
National Camogie League Div 3A
Tyrone 3-15 Wicklow 3-7
All-Ireland Minor C Camogie Championship
Tyrone 1-5 Mayo 1-13