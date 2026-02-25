GAA Fixtures & Results

FIXTURES
FRIDAY FEBRUARY 27TH
Ulster Junior Club League at 7.45pm
Strabane vs Urris
SATURDAY FEBRUARY 28TH
National Football League Div 2
At Dungannon, 6pm
Tyrone vs Offaly
Under-14 League at 11am
Gr 1
Ardboe vs Fintona
An Charraig Mhor vs Galbally
Eglish vs Errigal Ciaran
Loughmacrory vs Omagh
Donaghmore vs Cookstown
Gr 2
Coalisland vs Moortown
Dromore vs Trillick
Dungannon vs Cappagh
Killeeshil vs Beragh
Moy vs Kildress
Pomeroy vs Aghyaran
Gr 3
Aghaloo vs Owen Roes
Eskra vs Naomh Brid
Gortin vs Edendork
Strabane vs Greencastle
Na Doiri Oga vs Drumragh
Gr 4
Augher vs Castlederg
Rock vs Sperrin Gaels
Naomh Eoghan vs Drumquin
Stewartstown vs Brackaville
Urney vs Tattyreagh
Dev League
Cookstown vs Dungannon
Donaghmore vs Galbally
Omagh vs An Charraig Mhor
Eglish vs Errigal Ciaran (12.45)
Ulster Ladies U14 Festival of Football
Tyrone vs Monaghan (12.30)
Antrim vs Tyrone (1.30)
National Hurling League Div 3
At Hyde Park, 2.30pm
Roscommon vs Tyrone
National Camogie League Div 3A at 2pm
Tyrone vs Roscommon
SUNDAY MARCH 1ST
Ulster Senior Club League at 12 noon
Castlewellan vs Eglish
Ulster Intermediate Club League at 12 noon
Owen Roes vs Malin
Ulster Junior Club League at 12 noon
Stewartstown vs Naomh Ultan
Derrytresk vs Collegeland
Minor League at 2pm
Gr 1
Cappagh vs Ardboe
Cookstown vs Errigal Ciaran
Donaghmore vs Fintona
Eglish vs Dromore
Omagh vs Dungannon
Loughmacrory vs An Charraig Mhor
Gr 2
Coalisland vs Drumquin
Clonoe vs Na Doiri Oga
Moy vs Greencastle
Kildress vs Beragh
Galbally vs Stewartstown
Trillick vs Urney
Gr 3
Aghaloo vs Brackaville
Rock vs Killeeshil
Moortown vs Edendork
Owen Roes vs Castlederg
Eskra vs Gortin
Pomeroy vs Naomh Brid
Tattyreagh vs Aghyaran
Strabane vs Naomh Eoghan
Dev League
Na Doiri Oga vs An Charraig Mhor
Beragh vs Errigal Ciaran
Omagh vs Cookstown
Dromore vs An Charraig Mhor
Beragh vs Donaghmore
Errigal Ciaran vs Eglish
Omagh vs Donaghmore
Eglish vs Cookstown
Ladies National League Div 2
At Enniscorthy, 2pm
Wexford vs Tyrone
Ladies Ulster U16 Championship at 2pm
Tyrone vs Antrim
Ladies Under-14 League at 11am
Gr 1
An Charraig Mhor vs Dromore
St Macartans vs Killyclogher
Kildress vs Errigal Ciaran
Gr 2
Donaghmore vs Trillick
Pomeroy vs Cookstown
Omagh vs Moy
Killeeshil vs Ardboe
Gr 3
Drumquin vs Clonoe
Gortin vs Galbally
Fintona vs Loughmacrory (12.30)
Sperrin Gaels vs Edendork
Gr 4
Coalisland vs Beragh
Strabane vs Moortown
Tattyreagh vs Aghyaran
Gr 5
Castlederg vs Urney
Owen Roes vs Stewartstown
Camogie- Minor C Championship at 2pm
Louth vs Tyrone
RESULTS
National Football League Div 2
Louth 1-15 Tyrone 0-13
Ulster Junior Club League
Brocagh 2-9 Currin 2-10
Stewartstown 2-18 Moneymore 0-7
Brackaville 4-6 Scotstown 1-11
Under-14 League
Gr 1
Cookstown 2-6 Eglish 15-13
Errigal Ciaran 8-11 Ardboe 1-6
Galbally 2-7 Donaghmore 12-13
Fintona 5-11 Loughmacrory 1-9
Omagh 1-12 An Charraig Mhor 3-6
Gr 2
Aghyaran 7-9 Coalisland 7-12
Cappagh 6-7 Dromore 2-5
Clonoe 7-7 Dungannon 4-5
Trillick 3-24 Moy 1-4
Kildress 5-12 Pomeroy 4-10
Moortown 1-5 Killeeshil 4-12
Gr 3
Edendork 6-12 Clogher 2-5
Greencastle 2-4 Eskra 8-14
Naomh Brid 10-17 Gortin 3-7
Na Doiri Oga 11-13 Aghaloo 2-14
Owen Roes 2-5 Strabane 3-15
Gr 4
Castlederg 1-16 Rock 7-11
Drumquin 2-8 Stewartstown 3-5
Sperrin Gaels 3-17 Naomh Eoghan 2-2
Tattyreagh 6-10 Augher 6-4
Dev League
An Charraig Mhor 10-18 Donaghmore 2-5
Galbally bt Cookstown
Errigal Ciaran 3-9 Omagh 2-11
Ladies National League Div 2
Tyrone 2-7 Mayo 1-10
Ladies Minor Championship
Tyrone 1-11 Down 4-3
National Hurling League Div 3
Fermanagh 1-17 Tyrone 2-18
Ulster U20 Hurling Cup
Tyrone 3-18 Donegal 1-11
Ulster Minor Hurling Shield
Tyrone 8-8 Down 0-5