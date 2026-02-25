Advertisement

GAA Fixtures & Results

  • 25 February 2026
GAA Fixtures & Results
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 25 February 2026
2 minutes read

FIXTURES

FRIDAY FEBRUARY 27TH

Ulster Junior Club League at 7.45pm

Strabane vs Urris

SATURDAY FEBRUARY 28TH

National Football League Div 2

At Dungannon, 6pm

Tyrone vs Offaly

Under-14 League at 11am

Gr 1

Ardboe vs Fintona

An Charraig Mhor vs Galbally

Eglish vs Errigal Ciaran

Loughmacrory vs Omagh

Donaghmore vs Cookstown

Gr 2

Coalisland vs Moortown

Dromore vs Trillick

Dungannon vs Cappagh

Killeeshil vs Beragh

Moy vs Kildress

Pomeroy vs Aghyaran

Gr 3

Aghaloo vs Owen Roes

Eskra vs Naomh Brid

Gortin vs Edendork

Strabane vs Greencastle

Na Doiri Oga vs Drumragh

Gr 4

Augher vs Castlederg

Rock vs Sperrin Gaels

Naomh Eoghan vs Drumquin

Stewartstown vs Brackaville

Urney vs Tattyreagh

Dev League

Cookstown vs Dungannon

Donaghmore vs Galbally

Omagh vs An Charraig Mhor

Eglish vs Errigal Ciaran (12.45)

Ulster Ladies U14 Festival of Football

Tyrone vs Monaghan (12.30)

Antrim vs Tyrone (1.30)

National Hurling League Div 3

At Hyde Park, 2.30pm

Roscommon vs Tyrone

National Camogie League Div 3A at 2pm

Tyrone vs Roscommon

SUNDAY MARCH 1ST

Ulster Senior Club League at 12 noon

Castlewellan vs Eglish

Ulster Intermediate Club League at 12 noon

Owen Roes vs Malin

Ulster Junior Club League at 12 noon

Stewartstown vs Naomh Ultan

Derrytresk vs Collegeland

Minor League at 2pm

Gr 1

Cappagh vs Ardboe

Cookstown vs Errigal Ciaran

Donaghmore vs Fintona

Eglish vs Dromore

Omagh vs Dungannon

Loughmacrory vs An Charraig Mhor

Gr 2

Coalisland vs Drumquin

Clonoe vs Na Doiri Oga

Moy vs Greencastle

Kildress vs Beragh

Galbally vs Stewartstown

Trillick vs Urney

Gr 3

Aghaloo vs Brackaville

Rock vs Killeeshil

Moortown vs Edendork

Owen Roes vs Castlederg

Eskra vs Gortin

Pomeroy vs Naomh Brid

Tattyreagh vs Aghyaran

Strabane vs Naomh Eoghan

Dev League

Na Doiri Oga vs An Charraig Mhor

Beragh vs Errigal Ciaran

Omagh vs Cookstown

Dromore vs An Charraig Mhor

Beragh vs Donaghmore

Errigal Ciaran vs Eglish

Omagh vs Donaghmore

Eglish vs Cookstown

Ladies National League Div 2

At Enniscorthy, 2pm

Wexford vs Tyrone

Ladies Ulster U16 Championship at 2pm

Tyrone vs Antrim

Ladies Under-14 League at 11am

Gr 1

An Charraig Mhor vs Dromore

St Macartans vs Killyclogher

Kildress vs Errigal Ciaran

Gr 2

Donaghmore vs Trillick

Pomeroy vs Cookstown

Omagh vs Moy

Killeeshil vs Ardboe

Gr 3

Drumquin vs Clonoe

Gortin vs Galbally

Fintona vs Loughmacrory (12.30)

Sperrin Gaels vs Edendork

Gr 4

Coalisland vs Beragh

Strabane vs Moortown

Tattyreagh vs Aghyaran

Gr 5

Castlederg vs Urney

Owen Roes vs Stewartstown

Camogie- Minor C Championship at 2pm

Louth vs Tyrone

RESULTS

National Football League Div 2

Louth 1-15 Tyrone 0-13

Ulster Junior Club League

Brocagh 2-9 Currin 2-10

Stewartstown 2-18 Moneymore 0-7

Brackaville 4-6 Scotstown 1-11

Under-14 League

Gr 1

Cookstown 2-6 Eglish 15-13

Errigal Ciaran 8-11 Ardboe 1-6

Galbally 2-7 Donaghmore 12-13

Fintona 5-11 Loughmacrory 1-9

Omagh 1-12 An Charraig Mhor 3-6

Gr 2

Aghyaran 7-9 Coalisland 7-12

Cappagh 6-7 Dromore 2-5

Clonoe 7-7 Dungannon 4-5

Trillick 3-24 Moy 1-4

Kildress 5-12 Pomeroy 4-10

Moortown 1-5 Killeeshil 4-12

Gr 3

Edendork 6-12 Clogher 2-5

Greencastle 2-4 Eskra 8-14

Naomh Brid 10-17 Gortin 3-7

Na Doiri Oga 11-13 Aghaloo 2-14

Owen Roes 2-5 Strabane 3-15

Gr 4

Castlederg 1-16 Rock 7-11

Drumquin 2-8 Stewartstown 3-5

Sperrin Gaels 3-17 Naomh Eoghan 2-2

Tattyreagh 6-10 Augher 6-4

Dev League

An Charraig Mhor 10-18 Donaghmore 2-5

Galbally bt Cookstown

Errigal Ciaran 3-9 Omagh 2-11

Ladies National League Div 2

Tyrone 2-7 Mayo 1-10

Ladies Minor Championship

Tyrone 1-11 Down 4-3

National Hurling League Div 3

Fermanagh 1-17 Tyrone 2-18

Ulster U20 Hurling Cup

Tyrone 3-18 Donegal 1-11

Ulster Minor Hurling Shield

Tyrone 8-8 Down 0-5

Related posts:

O’Rourke hopes Tyrone absorb lessons from opening draw St Ciaran’s are crowned Markey Cup champions Take two for St Pat’s Academy
Tags:

You can share this post!

BROUGHT TO YOU BY