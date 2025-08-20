GAA Results & Fixtures

BROUGHT TO YOU BY
  • 20 August 2025
WeAre Tyrone - 20 August 2025
FIXTURES

WEDNESDAY AUGUST 20TH

ACL Division 2 at 7.15pm

Eglish vs Kildress

Rock vs Aghaloo

Clonoe vs Greencastle

Killeeshil vs Stewartstown

Beragh vs Coalisland

Owen Roes vs Naomh Eoghan

Drumquin vs Moy

Fintona vs Aghyaran

Under-16 League at 7.30pm

Gr 1

Ardboe vs Loughmacrory

Galbally vs Cookstown

Dungannon vs Eglish

Gr 2

Greencastle vs Donaghmore

Na Doiri Oga vs Trillick

Gr 3

Castlederg vs Tattyreagh

Moy vs Edendork

Moortown vs Rock

Gr 4

Clogher vs Urney

Dev League

Cookstown vs Omagh

THURSDAY AUGUST 21ST

Under-16 League

Gr 1

Beragh vs Cappagh (7pm)

Clonoe vs An Charraig Mhor (7.30)

Gr 2

Fintona vs Omagh (6.30)

Gr 3

Killeeshil vs Aghaloo (6.30)

Naomh Eoghan vs Strabane (7.30)

FRIDAY AUGUST 22ND

ACL Division 1 at 7.15- unless stated

Donaghmore vs Omagh

Moortown vs Ardboe

Gortin vs Killyclogher

Galbally vs Loughmacrory

Trillick vs Dungannon

Edendork vs Pomeroy (6.30sen, 7.45 res)

An Charraig Mhor vs Derrylaughan (6.30 sen, 7.45res)

Dromore vs Errigal Ciaran (7pm,sen, 8.15res)

Under-16 Gr 3 League at 7.15pm

Beragh vs Castlederg

Eskra vs Drumquin

SATURDAY AUGUST 23RD

Junior Championship Preliminary Rd

At Augher, 4.15pm

Derrytresk vs Donaghmore III

At Augher, 6pm

Tattyreagh vs Brackaville

SUNDAY AUGUST 24TH

ACL Division 2 at 3pm

Aghyaran vs Stewartstown

Fintona vs Owen Roes

Clonoe vs Beragh

Naomh Eoghan vs Killeeshil

Aghaloo vs Eglish

Coalisland vs Moy

Kildress vs Greencastle

Rock vs Drumquin

Minor Championship Finals

Gr 2 at Galbally 3pm

Drumragh vs Loughmacrory

Gr 1 at Galbally, 5pm

An Charraig Mhor vs Ardboe

Minor League Gr 3 Final

At Urney, 2pm

Gortin vs Castlederg

Under-16 League at 11am

Gr2: Coalisland vs Trillick

Gr 2: Greencastle vs Errigal Ciaran

Gr 4: Glenelly vs Clogher

MONDAY AUGUST 25TH

Hurling-Senior League

Naomh Colum Cille vs Lisbellaw (7.30)

Eire Ogs vs Omagh (8.15)

Hurling-U14 League at 7.30pm

An Ghleanna vs Fintona

Benburb vs Cappagh

TUESDAY AUGUST 26TH

Under-16 League

Gr2: Donaghmore vs Trillick (7pm)

Gr4: Gortin vs Stewartstown (7.15)

WEDNESDAY AUGUST 27TH

ACL Division 1 (at 6.30pm sen and 7.45pm res)

Dromore vs Dungannon

An Charraig Mhor vs Killyclogher

Errigal Ciaran vs Gortin

Omagh vs Moortown

Edendork vs Galbally

Ardboe vs Trillick

Pomeroy vs Derrylaughan

RESULTS

ACL Division 1 (Res in Brackets)

Moortown 1-13 Killyclogher 5-22

Donaghmore 0-21 Trillick 2-17

Errigal Ciaran 0-18 Galbally 0-18

Dromore 2-27 Derrylaughan 1-7

Omagh 1-16 An Charraig Mhor 1-11

Loughmacrory 4-22 (1-16) Ardboe 2-11 (1-11)

Dungannon 1-28 (3-14) Edendork 1-15 (0-6)

Ardboe 1-20 (1-13) Omagh 1-17 (3-13)

Derrylaughan 0-19 (1-17) Loughmacrory 4-16 (2-13)

Dromore 3-17 (3-20) An Charraig Mhor 1-10 (1-6)

Dungannon 5-21 (5-14) Gortin 2-22 (0-14)

Killyclogher 3-18 (3-15) Edendork 2-18 (0-10)

Pomeroy 0-7 Donaghmore 5-23

ACL Division 2 (Res in Brackets)

Aghaloo 2-13 Killeeshil 1-9

Aghyaran 0-15 Naomh Eoghan 0-14

Coalisland 1-12 Clonoe 2-15

Stewartstown 0-15 Rock 1-15

Drumquin 1-17 Beragh 0-17

Kildress 1-14 Fintona 0-11

Greencastle 2-12 (1-14) Eglish 2-13 (6-20)

Moy 4-18 Owen Roes 2-13

Aghaloo 1-24 (2-11) Aghyaran 1-14 (2-10)

Coalisland 2-17 (1-12) Drumquin 0-18 (1-6)

Eglish 0-13 (1-7) Clonoe 2-21 (1-12)

Killeeshil 0-14 Fintona 1-11

Greencastle 0-18 Rock 0-19

Moy 1-16 (3-9) Beragh 1-15 (2-8)

Naomh Eoghan 0-13 (0-3) Kildress 4-17 (8-12)

Owen Roes 4-16 Stewartstown 1-11

ACL Division 3A

Castlederg 1-10 Glenelly 2-14

Clogher 1-14 Cookstown 1-17

Eskra 3-22 Augher 1-9

Strabane 1-13 Drumragh 2-19

Junior Res Championship Final

Strabane 2-14 Tattyreagh 0-19

Minor Gr 3 Championship Final

Drumquin 2-12 Castlederg 1-11

Ulster U16 Buncrana Cup Final

Tyrone 1-21 Mayo 2-13

Brian McLernon U15 Tyrone Cup Final

Tyrone 1-12 Dublin 0-9

Brian McLernon U15 Derrylaughan Cup Final

Tyrone 2-15 Armagh 1-6

Under-16 League

Gr 1

Cappagh 4-13 Galbally 7-14

An Charraig Mhor 5-14 Beragh 3-5

Cookstown 3-14 Ardboe 1-9

Eglish 2-16 Dromore 1-12

Loughmacrory 0-9 Dungannon 2-9

Gr 2

Coalisland 1-15 Naomh Brid 4-8

Owen Roes 3-12 Na Doiri Oga 3-10

Drumragh 2-11 Naomh Brid 2-5

Errigal Ciaran 4-22 Pomeroy 1-13

Kildress 2-7 Fintona 6-12

Omagh 8-20 Drumragh 0-9

Trillick 3-12 Greencastle 2-13

Gr 3

Aghaloo 3-9 Edendork 2-12

Strabane 6-16 Drumquin 2-3

Naomh Eoghan 1-7 Tattyreagh 3-13

Killeeshil 4-12 Rock 0-10

Gr 4

Aghyaran 6-13 Glenelly 4-6

Clogher 2-5 Brackaville 4-14

Gortin 0-5 Urney 3-8

Dev League

An Charraig Mhor 4-8 Omagh 4-17

Galbally 13-13 Errigal Ciaran 1-6

An Charraig Mhor 1-6 Dungannon 11-8

Hurling-Senior League

Lisbellaw 2-20 Eoghan Ruadh 2-6

Hurling-U18 League

Naomh Colum Cille 3-17 Ceide Lamh Dhearg 6-8

Hurling-U14 League

Tulach Og 10-9 Fintona 3-6

Eoghan Ruadh 3-10 Naomh Colum Cille 1-15

Omagh 1-6 Eire Ogs 4-12

Naomh Colum Cille 3-7 Eire Ogs 2-2

LADIES FIXTURES

THURSDAY AUGUST 21ST

ACL Division 3 at 7.30pm

Aghaloo vs Stewartstown

Castlederg vs Strabane

ACL Division 4 at 7.30pm

Galbally vs Drumquin

Derrylaughan vs Owen Roes

SUNDAY AUGUST 24TH

ACL Division 1 at 6.15pm

St Macartans vs Cookstown

Moortown vs Trillick

Coalisland vs An Chararig Mhor (1pm)

Cappagh vs Killeeshil

Dungannon vs Omagh (7pm)

ACL Division 2 at 6.30pm

Badoney vs Loughmacrory

Fintona vs Dromore

Ardboe vs Beragh

Clonoe vs Edendork

Moy vs Kildress

ACL Division 3 at 6.30pm

Castlederg vs Donaghmore

Drumragh vs Strabane

Glenelly vs Rock

Pomeroy vs Clann na nGael

Tattyreagh vs Sperrin Og

ACL Division 4 at 6.30pm

Derrylaughan vs Naomh Eoghan

MONDAY AUGUST 25TH

ACL Division 4 at 7.30pm

Drumquin vs Galbally

TUESDAY AUGUST 26TH

Under-16 League at 7.15pm

Gr 2

Cookstown vs Aghaloo

Ardboe vs Edendork

Errigal Ciaran vs Drumquin

Clonoe vs St Macartans

Killeeshil vs Dungannon

Gr 3

Fintona vs Galbally

Moy vs Drumragh

Trillick vs Coalisland

Gr 4

Beragh vs Badoney

Glenelly vs Owen Roes

Tattyreagh vs Castlederg

Sperrin Og vs Pomeroy

Naomh Eoghan vs Moortown

Gr 5

Clann na nGael vs Urney

Killyman vs Derrylaughan

LADIES RESULTS

ACL Division 1

Cookstown 0-2 Trillick 5-13

Omagh 3-9 St Macartans 5-5

Errigal Ciaran 3-12 Moortown 0-2

An Charraig Mhor 4-9 Cappagh 1-9

Coalisland 2-13 Dungannon 1-18

ACL Division 2

Aghyaran 5-15 Beragh 0-7

Clonoe 3-8 Ardboe 3-7

Kildress 3-11 Badoney 0-10

Moy 0-18 Edendork 4-16

Loughmacrory 8-14 Fintona 0-5

ACL Division 3

Clann na nGael 3-9 Donaghmore 4-18

Stewartstown 1-3 Tattyreagh 6-14

Glenelly 2-5 Drumragh 4-21

Sperrin Og 5-10 Pomeroy 1-13

Rock 2-7 Aghaloo 3-13

ACL Division 4

Owen Roes 3-3 Drumquin 4-19

Naomh Eoghan 9-16 Derrylaughan 5-3

Under-16 League

Gr 1

Cappagh 6-8 Donaghmore 9-11

Dromore 3-11 Omagh 3-11

Kildress 4-11 An Charraig Mhor 1-15

Gr 2

Aghyaran 3-5 Ardboe 3-11

Cookstown 3-15 Clonoe 3-15

Dungannon 1-5 Errigal Ciaran 9-11

Drumquin 1-7 St Macartans 1-12

Edendork 4-13 Killeeshil 5-18

Gr 3

Castlederg 3-6 Glenelly 6-9

Coalisland 4-19 Loughmacrory 6-13

Drumragh 3-1 Fintona 1-9

Galbally 7-9 Strabane 1-11

Trillick 3-10 Moy 2-11

Owen Roes 3-10 Beragh 1-13

Gr 4

Badoney 3-7 Naomh Eoghan 9-7

Pomeroy 0-8 Moortown 6-10

Tattyreagh 6-8 Sperrin Og 6-8

Gr 5

Killyman 2-7 Clann na nGael 8-14

Camogie-Senior League

Naomh Tresa 3-7 Eire Ogs 1-10

Camogie-Minor League

Omagh 2-15 Edendork 0-9

Camogie- U14 League

Eglish 5-9 Omagh 0-3

Derrylaughan 6-7 Naomh Brid 2-2

