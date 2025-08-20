GAA Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY AUGUST 20TH
ACL Division 2 at 7.15pm
Eglish vs Kildress
Rock vs Aghaloo
Clonoe vs Greencastle
Killeeshil vs Stewartstown
Beragh vs Coalisland
Owen Roes vs Naomh Eoghan
Drumquin vs Moy
Fintona vs Aghyaran
Under-16 League at 7.30pm
Gr 1
Ardboe vs Loughmacrory
Galbally vs Cookstown
Dungannon vs Eglish
Gr 2
Greencastle vs Donaghmore
Na Doiri Oga vs Trillick
Gr 3
Castlederg vs Tattyreagh
Moy vs Edendork
Moortown vs Rock
Gr 4
Clogher vs Urney
Dev League
Cookstown vs Omagh
THURSDAY AUGUST 21ST
Under-16 League
Gr 1
Beragh vs Cappagh (7pm)
Clonoe vs An Charraig Mhor (7.30)
Gr 2
Fintona vs Omagh (6.30)
Gr 3
Killeeshil vs Aghaloo (6.30)
Naomh Eoghan vs Strabane (7.30)
FRIDAY AUGUST 22ND
ACL Division 1 at 7.15- unless stated
Donaghmore vs Omagh
Moortown vs Ardboe
Gortin vs Killyclogher
Galbally vs Loughmacrory
Trillick vs Dungannon
Edendork vs Pomeroy (6.30sen, 7.45 res)
An Charraig Mhor vs Derrylaughan (6.30 sen, 7.45res)
Dromore vs Errigal Ciaran (7pm,sen, 8.15res)
Under-16 Gr 3 League at 7.15pm
Beragh vs Castlederg
Eskra vs Drumquin
SATURDAY AUGUST 23RD
Junior Championship Preliminary Rd
At Augher, 4.15pm
Derrytresk vs Donaghmore III
At Augher, 6pm
Tattyreagh vs Brackaville
SUNDAY AUGUST 24TH
ACL Division 2 at 3pm
Aghyaran vs Stewartstown
Fintona vs Owen Roes
Clonoe vs Beragh
Naomh Eoghan vs Killeeshil
Aghaloo vs Eglish
Coalisland vs Moy
Kildress vs Greencastle
Rock vs Drumquin
Minor Championship Finals
Gr 2 at Galbally 3pm
Drumragh vs Loughmacrory
Gr 1 at Galbally, 5pm
An Charraig Mhor vs Ardboe
Minor League Gr 3 Final
At Urney, 2pm
Gortin vs Castlederg
Under-16 League at 11am
Gr2: Coalisland vs Trillick
Gr 2: Greencastle vs Errigal Ciaran
Gr 4: Glenelly vs Clogher
MONDAY AUGUST 25TH
Hurling-Senior League
Naomh Colum Cille vs Lisbellaw (7.30)
Eire Ogs vs Omagh (8.15)
Hurling-U14 League at 7.30pm
An Ghleanna vs Fintona
Benburb vs Cappagh
TUESDAY AUGUST 26TH
Under-16 League
Gr2: Donaghmore vs Trillick (7pm)
Gr4: Gortin vs Stewartstown (7.15)
WEDNESDAY AUGUST 27TH
ACL Division 1 (at 6.30pm sen and 7.45pm res)
Dromore vs Dungannon
An Charraig Mhor vs Killyclogher
Errigal Ciaran vs Gortin
Omagh vs Moortown
Edendork vs Galbally
Ardboe vs Trillick
Pomeroy vs Derrylaughan
RESULTS
ACL Division 1 (Res in Brackets)
Moortown 1-13 Killyclogher 5-22
Donaghmore 0-21 Trillick 2-17
Errigal Ciaran 0-18 Galbally 0-18
Dromore 2-27 Derrylaughan 1-7
Omagh 1-16 An Charraig Mhor 1-11
Loughmacrory 4-22 (1-16) Ardboe 2-11 (1-11)
Dungannon 1-28 (3-14) Edendork 1-15 (0-6)
Ardboe 1-20 (1-13) Omagh 1-17 (3-13)
Derrylaughan 0-19 (1-17) Loughmacrory 4-16 (2-13)
Dromore 3-17 (3-20) An Charraig Mhor 1-10 (1-6)
Dungannon 5-21 (5-14) Gortin 2-22 (0-14)
Killyclogher 3-18 (3-15) Edendork 2-18 (0-10)
Pomeroy 0-7 Donaghmore 5-23
ACL Division 2 (Res in Brackets)
Aghaloo 2-13 Killeeshil 1-9
Aghyaran 0-15 Naomh Eoghan 0-14
Coalisland 1-12 Clonoe 2-15
Stewartstown 0-15 Rock 1-15
Drumquin 1-17 Beragh 0-17
Kildress 1-14 Fintona 0-11
Greencastle 2-12 (1-14) Eglish 2-13 (6-20)
Moy 4-18 Owen Roes 2-13
Aghaloo 1-24 (2-11) Aghyaran 1-14 (2-10)
Coalisland 2-17 (1-12) Drumquin 0-18 (1-6)
Eglish 0-13 (1-7) Clonoe 2-21 (1-12)
Killeeshil 0-14 Fintona 1-11
Greencastle 0-18 Rock 0-19
Moy 1-16 (3-9) Beragh 1-15 (2-8)
Naomh Eoghan 0-13 (0-3) Kildress 4-17 (8-12)
Owen Roes 4-16 Stewartstown 1-11
ACL Division 3A
Castlederg 1-10 Glenelly 2-14
Clogher 1-14 Cookstown 1-17
Eskra 3-22 Augher 1-9
Strabane 1-13 Drumragh 2-19
Junior Res Championship Final
Strabane 2-14 Tattyreagh 0-19
Minor Gr 3 Championship Final
Drumquin 2-12 Castlederg 1-11
Ulster U16 Buncrana Cup Final
Tyrone 1-21 Mayo 2-13
Brian McLernon U15 Tyrone Cup Final
Tyrone 1-12 Dublin 0-9
Brian McLernon U15 Derrylaughan Cup Final
Tyrone 2-15 Armagh 1-6
Under-16 League
Gr 1
Cappagh 4-13 Galbally 7-14
An Charraig Mhor 5-14 Beragh 3-5
Cookstown 3-14 Ardboe 1-9
Eglish 2-16 Dromore 1-12
Loughmacrory 0-9 Dungannon 2-9
Gr 2
Coalisland 1-15 Naomh Brid 4-8
Owen Roes 3-12 Na Doiri Oga 3-10
Drumragh 2-11 Naomh Brid 2-5
Errigal Ciaran 4-22 Pomeroy 1-13
Kildress 2-7 Fintona 6-12
Omagh 8-20 Drumragh 0-9
Trillick 3-12 Greencastle 2-13
Gr 3
Aghaloo 3-9 Edendork 2-12
Strabane 6-16 Drumquin 2-3
Naomh Eoghan 1-7 Tattyreagh 3-13
Killeeshil 4-12 Rock 0-10
Gr 4
Aghyaran 6-13 Glenelly 4-6
Clogher 2-5 Brackaville 4-14
Gortin 0-5 Urney 3-8
Dev League
An Charraig Mhor 4-8 Omagh 4-17
Galbally 13-13 Errigal Ciaran 1-6
An Charraig Mhor 1-6 Dungannon 11-8
Hurling-Senior League
Lisbellaw 2-20 Eoghan Ruadh 2-6
Hurling-U18 League
Naomh Colum Cille 3-17 Ceide Lamh Dhearg 6-8
Hurling-U14 League
Tulach Og 10-9 Fintona 3-6
Eoghan Ruadh 3-10 Naomh Colum Cille 1-15
Omagh 1-6 Eire Ogs 4-12
Naomh Colum Cille 3-7 Eire Ogs 2-2
LADIES FIXTURES
THURSDAY AUGUST 21ST
ACL Division 3 at 7.30pm
Aghaloo vs Stewartstown
Castlederg vs Strabane
ACL Division 4 at 7.30pm
Galbally vs Drumquin
Derrylaughan vs Owen Roes
SUNDAY AUGUST 24TH
ACL Division 1 at 6.15pm
St Macartans vs Cookstown
Moortown vs Trillick
Coalisland vs An Chararig Mhor (1pm)
Cappagh vs Killeeshil
Dungannon vs Omagh (7pm)
ACL Division 2 at 6.30pm
Badoney vs Loughmacrory
Fintona vs Dromore
Ardboe vs Beragh
Clonoe vs Edendork
Moy vs Kildress
ACL Division 3 at 6.30pm
Castlederg vs Donaghmore
Drumragh vs Strabane
Glenelly vs Rock
Pomeroy vs Clann na nGael
Tattyreagh vs Sperrin Og
ACL Division 4 at 6.30pm
Derrylaughan vs Naomh Eoghan
MONDAY AUGUST 25TH
ACL Division 4 at 7.30pm
Drumquin vs Galbally
TUESDAY AUGUST 26TH
Under-16 League at 7.15pm
Gr 2
Cookstown vs Aghaloo
Ardboe vs Edendork
Errigal Ciaran vs Drumquin
Clonoe vs St Macartans
Killeeshil vs Dungannon
Gr 3
Fintona vs Galbally
Moy vs Drumragh
Trillick vs Coalisland
Gr 4
Beragh vs Badoney
Glenelly vs Owen Roes
Tattyreagh vs Castlederg
Sperrin Og vs Pomeroy
Naomh Eoghan vs Moortown
Gr 5
Clann na nGael vs Urney
Killyman vs Derrylaughan
LADIES RESULTS
ACL Division 1
Cookstown 0-2 Trillick 5-13
Omagh 3-9 St Macartans 5-5
Errigal Ciaran 3-12 Moortown 0-2
An Charraig Mhor 4-9 Cappagh 1-9
Coalisland 2-13 Dungannon 1-18
ACL Division 2
Aghyaran 5-15 Beragh 0-7
Clonoe 3-8 Ardboe 3-7
Kildress 3-11 Badoney 0-10
Moy 0-18 Edendork 4-16
Loughmacrory 8-14 Fintona 0-5
ACL Division 3
Clann na nGael 3-9 Donaghmore 4-18
Stewartstown 1-3 Tattyreagh 6-14
Glenelly 2-5 Drumragh 4-21
Sperrin Og 5-10 Pomeroy 1-13
Rock 2-7 Aghaloo 3-13
ACL Division 4
Owen Roes 3-3 Drumquin 4-19
Naomh Eoghan 9-16 Derrylaughan 5-3
Under-16 League
Gr 1
Cappagh 6-8 Donaghmore 9-11
Dromore 3-11 Omagh 3-11
Kildress 4-11 An Charraig Mhor 1-15
Gr 2
Aghyaran 3-5 Ardboe 3-11
Cookstown 3-15 Clonoe 3-15
Dungannon 1-5 Errigal Ciaran 9-11
Drumquin 1-7 St Macartans 1-12
Edendork 4-13 Killeeshil 5-18
Gr 3
Castlederg 3-6 Glenelly 6-9
Coalisland 4-19 Loughmacrory 6-13
Drumragh 3-1 Fintona 1-9
Galbally 7-9 Strabane 1-11
Trillick 3-10 Moy 2-11
Owen Roes 3-10 Beragh 1-13
Gr 4
Badoney 3-7 Naomh Eoghan 9-7
Pomeroy 0-8 Moortown 6-10
Tattyreagh 6-8 Sperrin Og 6-8
Gr 5
Killyman 2-7 Clann na nGael 8-14
Camogie-Senior League
Naomh Tresa 3-7 Eire Ogs 1-10
Camogie-Minor League
Omagh 2-15 Edendork 0-9
Camogie- U14 League
Eglish 5-9 Omagh 0-3
Derrylaughan 6-7 Naomh Brid 2-2
