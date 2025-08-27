BROUGHT TO YOU BY
Advertisement

GAA Results & Fixtures

  • 27 August 2025
GAA Results & Fixtures
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 27 August 2025
4 minutes read

FIXTURES

WEDNESDAY AUGUST 27TH

ACL Division 1

Advertisement

Dromore vs Dungannon-7pm

An Charraig Mhor vs Killyclogher- 6.45

Errigal Ciaran vs Gortin- 7.15

Omagh vs Moortown- 6.30

Edendork vs Galbally- 6.30

Ardboe vs Trillick-7pm

Pomeroy vs Derrylaughan-7pm

Advertisement

Intermediate Res Championship Final

At Stewartstown, 7.15pm

Clonoe vs Coalisland

THURSDAY AUGUST 28TH

Under-16 League at 7pm

Gr 1

Cookstown vs Beragh

Dromore vs Dungannon

Eglish vs Ardboe

Loughmacrory vs Galbally

Gr 2

Coalisland vs Errigal Ciaran

Donaghmore vs Na Doiri Oga

Owen Roes vs Fintona

Kildress vs Pomeroy

Trillick vs Drumragh

Gr 3

Drumquin vs Naomh Eoghan

Edendork vs Killeeshil

Rock vs Moy

Tattyreagh vs Eskra

Strabane vs Castlederg

Gr 4

Brackaville vs Glenelly

Urney vs Aghyaran

Stewartstown vs Clogher

FRIDAY AUGUST 29TH

Junior Championship First Rd

At Fintona, 6.45pm

Clogher vs Omagh Thirds

SATURDAY AUGUST 30TH

Junior Championship First Rd

At Dunmoyle, 4.15pm

Cookstown vs Killyman

At Dunmoyle, 6pm

Augher vs Eskra

Minor League Gr 2 Final

At Beragh, 2.30pm

Cappagh vs Loughmacrory

SUNDAY AUGUST 31ST

ACL Division 1 at 3pm

Ardboe vs Donaghmore

Gortin vs An Charraig Mhor

Derrylaughan vs Moortown

Pomeroy vs Loughmacrory

Edendork vs Omagh

Dungannon vs Errigal Ciaran

Killyclogher vs Galbally

Trillick vs Dromore

Under-16 League at 1pm

Gr 1

Clonoe vs An Charraig Mhor (noon)

Gr 2

Donaghmore vs Pomeroy

Greencastle vs Naomh Brid

Omagh vs Kildress

Na Doiri Oga vs Fintona

Owen Roes vs Coalisland

Trillick vs Errigal Ciaran

Gr 3

Moortown vs Moy (10am)

Gr 4

Aghyaran vs Stewartstown

Glenelly vs Urney

Clogher vs Gortin (noon)

MONDAY SEPT 1ST

Senior Hurling League at 7.30pm

Lisbellaw vs Eire Ogs

Eoghan Ruadh vs Naomh Colum Cille

Hurling-U14 League at 7.30pm

Cappagh vs Tulach Og

Fintona vs Benburb

WEDNESDAY SEPT 3RD

Intermediate Championship First Rd

At Healy Park, 7.15pm

Naomh Eoghan vs Kildress

Under-16 League at 6.45pm

Gr 1

Cappagh vs Clonoe

Gr 2

Pomeroy vs Coalisland

Drumragh vs Owen Roes

Greencastle vs Errigal Ciaran

Omagh vs Trillick

Gr 3

Aghaloo vs Moortown

Castlederg vs Eskra

Gr 4

Aghyaran vs Brackaville

RESULTS

Junior Championship Prem Rd

Tattyreagh 3-12 Brackaville 2-16

Derrytresk 4-14 Donaghmore III 1-9

ACL Division 1 (Res in Brackets)

An Charraig Mhor 4-16 (2-18) Derrylaughan 2-10 (0-12)

Dromore 2-12 Errigal Ciaran 0-18

Donaghmore 1-19 Omagh 3-13

Moortown 1-17 Ardboe 2-15

Edendork 4-16 (3-10) Pomeroy 1-10 (3-6)

Gortin 0-19 Killyclogher 2-23

Trillick 0-17 Dungannon 0-25

Galbally 0-20 Loughmacrory 3-23

Omagh (4-20) Dungannon (1-7)

ACL Division 2 (Res in Brackets)

Aghyaran 1-12 Stewartstown 1-16

Beragh 0-10 Owen Roes 5-18

Naomh Eoghan 1-19 Killeeshil 0-14

Kildress 1-12 Greencastle 2-14

Fintona 0-15 Owen Roes 2-21

Rock 4-19 Drumquin 0-16

Clonoe 5-17 Beragh 3-9

Aghaloo 3-14 Eglish 4-16

Coalisland 4-17 Moy 1-17

Beragh 1-15 Coalisland 3-17

Drumquin 0-8 Moy 6-13

Eglish 3-22 (6-16) Kildress 2-17 (4-13)

Fintona 0-14 Aghyaran 2-13

Rock 1-12 Aghaloo 1-12

Owen Roes 2-15 Naomh Eoghan 1-10

Clonoe 2-22 Greencastle 0-7

Killeeshil 2-23 Stewartstown 1-15

Minor Championship Gr 1 Final

Ardboe 2-17 An Charraig Mhor 0-16

Minor Championship Gr 2 Final

Drumragh 2-8 Loughmacrory 3-14

Minor League Gr 3 Final

Gortin 3-12 Castlederg 5-15

Under-16 League

Gr 1

Ardboe 3-10 Loughmacrory 7-15

Beragh 2-9 Cappagh 6-10

Dungannon 3-8 Eglish 1-14

Galbally 6-13 Cookstown 4-9

Gr 2

Coalisland 3-9 Trillick 8-16

Fintona 5-7 Omagh 3-13

Naomh Brid 4-9 Kildress 3-9

Greencastle 5-12 Donaghmore 2-10

Na Doiri Oga 2-19 Trillick 3-8

Gr 3

Castlederg 5-13 Tattyreagh 2-10

Eskra 0-16 Drumquin 4-15

Moortown 4-15 Rock 2-14

Killeeshil 7-13 Aghaloo 2-16

Moy 1-15 Edendork 3-10

Naomh Eoghan 0-5 Strabane 4-15

Gr 4

Clogher 1-6 Urney 3-15

Gortin 3-9 Stewartstown 2-6

Dev League

Cookstown 4-14 Omagh 0-10

Senior Hurling League

Eire Ogs 5-30 Omagh 0-9

Naomh Colm Cille 1-6 Lisbellaw 2-20

Hurling- U18 League

Lamh Dhearg 4-19 Eoghan Ruadh 3-20

LADIES FIXTURES

THURSDAY AUGUST 28TH

Div 1 Championship Prem Rd at 7pm

Dungannon vs St Macartans

Errigal Ciaran vs Omagh

ACL Div 4 at 7.15pm

Galbally vs Naomh Eoghan

FRIDAY AUGUST 29TH

Div 3 Championship at 7pm

Strabane vs Pomeroy

Rock vs Stewartstown

Under-16 Gr 3 League at 7.15pm

Moy vs Aghyaran

SATURDAY AUGUST 30TH

Div 2 Championship at 6.30pm

Moy vs Beragh

Dromore vs Clonoe

Aghyaran vs Fintona

SUNDAY AUGUST 31ST

Div 1 Championship at 6.30pm

Cookstown vs Coalisland

Div 3 Championship at 6.30pm

Tattyreagh vs Aghaloo

Donaghmore vs Drumragh

ACL Division 1 at 6.30pm

Cappagh vs Moortown

An Charraig Mhor vs Trillick

ACL Division 2 at 6.30pm

Edendork vs Kildress

ACL Division 3 at 6.30pm

Castlederg vs Glenelly

TUESDAY SEPT 2ND

Under-16 League at 7pm

Gr 2

Aghaloo vs Clonoe

Dungannon vs Ardboe

Drumquin vs Killeeshil

Edendork vs Cookstown

St Macartans vs Errigal Ciaran

Gr 3

Drumragh vs Galbally

Loughmacrory vs Fintona

Trillick vs Strabane

Gr 4

Badoney vs Glenelly

Naomh Eoghan vs Beragh

Castlederg vs Pomeroy

Owen Roes vs Tattyreagh

Sperrin Og vs Moortown

LADIES RESULTS

ACL Division 1

Coalisland 1-10 An Charraig Mhor 0-13

Dungannon 3-10 Omagh 1-14

Cappagh 3-9 Killeeshil 6-8

Moortown 0-11 Trillick 2-15

ACL Division 2

Ardboe 1-9 Beragh 1-8

Clonoe 1-10 Edendork 1-12

Fintona 2-8 Dromore 3-12

Badoney 1-12 Loughmacrory 4-10

Moy 2-12 Kildress 3-13

ACL Division 3

Castlederg 5-10 Donaghmore 2-10

Drumragh 3-14 Strabane 0-7

Pomeroy 4-5 Clann na nGael 5-7

Tattyreagh 3-9 Sperrin Og 6-12

Castlederg 3-8 Strabane 2-10

Glenelly 3-17 Rock 0-6

Pomeroy 0-12 Rock 1-9

ACL Division 4

Drumquin 0-8 Galbally 4-11

Derrylaughan 5-11 Owen Roes 6-5

Galbally 3-9 Drumquin 0-21

Under-16 League

Gr 1 Gold Semi-Final

Cappagh 1-9 Omagh 3-12

Gr 1 Platinum Semi-Final

An Charraig Mhor 4-10 Donaghmore 0-10

Gr 2

Ardboe 1-11 Edendork 4-11

Clonoe 4-11 St Macartans 4-11

Errigal Ciaran 6-6 Drumquin 1-8

Killeeshil 5-9 Dungannon 0-5

Gr 3

Fintona 5-17 Galbally 4-11

Trillick 2-17 Coalisland 0-10

Moy 3-14 Drumragh 0-3

Gr 4

Beragh 3-9 Badoney 2-2

Glenelly 2-6 Owen Roes 2-10

Naomh Eoghan 4-8 Moortown 1-7

Sperrin Og 7-6 Pomeroy 9-7

Gr 5

Clann na nGael 6-4 Urney 2-9

Related posts:

Tyrone Under-16s progress to Buncrana Cup Final McGinnity: Carmen game had championship feel Errigal leave it late against Killyclogher

Receive quality journalism wherever you are, on any device. Keep up to date from the comfort of your own home with a digital subscription.
Any time | Any place | Anywhere

SUBSCRIBE TO CURRENT EDITION TODAY
and get access to our archive editions dating back to 2007
(CLICK ON THE TITLE BELOW TO SUBSCRIBE)

You can share this post!

Advertisement

BROUGHT TO YOU BY

deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusubonus veren sitelerdeneme bonus siteleriporn