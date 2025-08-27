GAA Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY AUGUST 27TH
ACL Division 1
Dromore vs Dungannon-7pm
An Charraig Mhor vs Killyclogher- 6.45
Errigal Ciaran vs Gortin- 7.15
Omagh vs Moortown- 6.30
Edendork vs Galbally- 6.30
Ardboe vs Trillick-7pm
Pomeroy vs Derrylaughan-7pm
Intermediate Res Championship Final
At Stewartstown, 7.15pm
Clonoe vs Coalisland
THURSDAY AUGUST 28TH
Under-16 League at 7pm
Gr 1
Cookstown vs Beragh
Dromore vs Dungannon
Eglish vs Ardboe
Loughmacrory vs Galbally
Gr 2
Coalisland vs Errigal Ciaran
Donaghmore vs Na Doiri Oga
Owen Roes vs Fintona
Kildress vs Pomeroy
Trillick vs Drumragh
Gr 3
Drumquin vs Naomh Eoghan
Edendork vs Killeeshil
Rock vs Moy
Tattyreagh vs Eskra
Strabane vs Castlederg
Gr 4
Brackaville vs Glenelly
Urney vs Aghyaran
Stewartstown vs Clogher
FRIDAY AUGUST 29TH
At Fintona, 6.45pm
Clogher vs Omagh Thirds
SATURDAY AUGUST 30TH
Junior Championship First Rd
At Dunmoyle, 4.15pm
Cookstown vs Killyman
At Dunmoyle, 6pm
Augher vs Eskra
Minor League Gr 2 Final
At Beragh, 2.30pm
Cappagh vs Loughmacrory
SUNDAY AUGUST 31ST
ACL Division 1 at 3pm
Ardboe vs Donaghmore
Gortin vs An Charraig Mhor
Derrylaughan vs Moortown
Pomeroy vs Loughmacrory
Edendork vs Omagh
Dungannon vs Errigal Ciaran
Killyclogher vs Galbally
Trillick vs Dromore
Under-16 League at 1pm
Gr 1
Clonoe vs An Charraig Mhor (noon)
Gr 2
Donaghmore vs Pomeroy
Greencastle vs Naomh Brid
Omagh vs Kildress
Na Doiri Oga vs Fintona
Owen Roes vs Coalisland
Trillick vs Errigal Ciaran
Gr 3
Moortown vs Moy (10am)
Gr 4
Aghyaran vs Stewartstown
Glenelly vs Urney
Clogher vs Gortin (noon)
MONDAY SEPT 1ST
Senior Hurling League at 7.30pm
Lisbellaw vs Eire Ogs
Eoghan Ruadh vs Naomh Colum Cille
Hurling-U14 League at 7.30pm
Cappagh vs Tulach Og
Fintona vs Benburb
WEDNESDAY SEPT 3RD
Intermediate Championship First Rd
At Healy Park, 7.15pm
Naomh Eoghan vs Kildress
Under-16 League at 6.45pm
Gr 1
Cappagh vs Clonoe
Gr 2
Pomeroy vs Coalisland
Drumragh vs Owen Roes
Greencastle vs Errigal Ciaran
Omagh vs Trillick
Gr 3
Aghaloo vs Moortown
Castlederg vs Eskra
Gr 4
Aghyaran vs Brackaville
RESULTS
Junior Championship Prem Rd
Tattyreagh 3-12 Brackaville 2-16
Derrytresk 4-14 Donaghmore III 1-9
ACL Division 1 (Res in Brackets)
An Charraig Mhor 4-16 (2-18) Derrylaughan 2-10 (0-12)
Dromore 2-12 Errigal Ciaran 0-18
Donaghmore 1-19 Omagh 3-13
Moortown 1-17 Ardboe 2-15
Edendork 4-16 (3-10) Pomeroy 1-10 (3-6)
Gortin 0-19 Killyclogher 2-23
Trillick 0-17 Dungannon 0-25
Galbally 0-20 Loughmacrory 3-23
Omagh (4-20) Dungannon (1-7)
ACL Division 2 (Res in Brackets)
Aghyaran 1-12 Stewartstown 1-16
Beragh 0-10 Owen Roes 5-18
Naomh Eoghan 1-19 Killeeshil 0-14
Kildress 1-12 Greencastle 2-14
Fintona 0-15 Owen Roes 2-21
Rock 4-19 Drumquin 0-16
Clonoe 5-17 Beragh 3-9
Aghaloo 3-14 Eglish 4-16
Coalisland 4-17 Moy 1-17
Beragh 1-15 Coalisland 3-17
Drumquin 0-8 Moy 6-13
Eglish 3-22 (6-16) Kildress 2-17 (4-13)
Fintona 0-14 Aghyaran 2-13
Rock 1-12 Aghaloo 1-12
Owen Roes 2-15 Naomh Eoghan 1-10
Clonoe 2-22 Greencastle 0-7
Killeeshil 2-23 Stewartstown 1-15
Minor Championship Gr 1 Final
Ardboe 2-17 An Charraig Mhor 0-16
Minor Championship Gr 2 Final
Drumragh 2-8 Loughmacrory 3-14
Minor League Gr 3 Final
Gortin 3-12 Castlederg 5-15
Under-16 League
Gr 1
Ardboe 3-10 Loughmacrory 7-15
Beragh 2-9 Cappagh 6-10
Dungannon 3-8 Eglish 1-14
Galbally 6-13 Cookstown 4-9
Gr 2
Coalisland 3-9 Trillick 8-16
Fintona 5-7 Omagh 3-13
Naomh Brid 4-9 Kildress 3-9
Greencastle 5-12 Donaghmore 2-10
Na Doiri Oga 2-19 Trillick 3-8
Gr 3
Castlederg 5-13 Tattyreagh 2-10
Eskra 0-16 Drumquin 4-15
Moortown 4-15 Rock 2-14
Killeeshil 7-13 Aghaloo 2-16
Moy 1-15 Edendork 3-10
Naomh Eoghan 0-5 Strabane 4-15
Gr 4
Clogher 1-6 Urney 3-15
Gortin 3-9 Stewartstown 2-6
Dev League
Cookstown 4-14 Omagh 0-10
Senior Hurling League
Eire Ogs 5-30 Omagh 0-9
Naomh Colm Cille 1-6 Lisbellaw 2-20
Hurling- U18 League
Lamh Dhearg 4-19 Eoghan Ruadh 3-20
LADIES FIXTURES
THURSDAY AUGUST 28TH
Div 1 Championship Prem Rd at 7pm
Dungannon vs St Macartans
Errigal Ciaran vs Omagh
ACL Div 4 at 7.15pm
Galbally vs Naomh Eoghan
FRIDAY AUGUST 29TH
Div 3 Championship at 7pm
Strabane vs Pomeroy
Rock vs Stewartstown
Under-16 Gr 3 League at 7.15pm
Moy vs Aghyaran
SATURDAY AUGUST 30TH
Div 2 Championship at 6.30pm
Moy vs Beragh
Dromore vs Clonoe
Aghyaran vs Fintona
SUNDAY AUGUST 31ST
Div 1 Championship at 6.30pm
Cookstown vs Coalisland
Div 3 Championship at 6.30pm
Tattyreagh vs Aghaloo
Donaghmore vs Drumragh
ACL Division 1 at 6.30pm
Cappagh vs Moortown
An Charraig Mhor vs Trillick
ACL Division 2 at 6.30pm
Edendork vs Kildress
ACL Division 3 at 6.30pm
Castlederg vs Glenelly
TUESDAY SEPT 2ND
Under-16 League at 7pm
Gr 2
Aghaloo vs Clonoe
Dungannon vs Ardboe
Drumquin vs Killeeshil
Edendork vs Cookstown
St Macartans vs Errigal Ciaran
Gr 3
Drumragh vs Galbally
Loughmacrory vs Fintona
Trillick vs Strabane
Gr 4
Badoney vs Glenelly
Naomh Eoghan vs Beragh
Castlederg vs Pomeroy
Owen Roes vs Tattyreagh
Sperrin Og vs Moortown
LADIES RESULTS
ACL Division 1
Coalisland 1-10 An Charraig Mhor 0-13
Dungannon 3-10 Omagh 1-14
Cappagh 3-9 Killeeshil 6-8
Moortown 0-11 Trillick 2-15
ACL Division 2
Ardboe 1-9 Beragh 1-8
Clonoe 1-10 Edendork 1-12
Fintona 2-8 Dromore 3-12
Badoney 1-12 Loughmacrory 4-10
Moy 2-12 Kildress 3-13
ACL Division 3
Castlederg 5-10 Donaghmore 2-10
Drumragh 3-14 Strabane 0-7
Pomeroy 4-5 Clann na nGael 5-7
Tattyreagh 3-9 Sperrin Og 6-12
Castlederg 3-8 Strabane 2-10
Glenelly 3-17 Rock 0-6
Pomeroy 0-12 Rock 1-9
ACL Division 4
Drumquin 0-8 Galbally 4-11
Derrylaughan 5-11 Owen Roes 6-5
Galbally 3-9 Drumquin 0-21
Under-16 League
Gr 1 Gold Semi-Final
Cappagh 1-9 Omagh 3-12
Gr 1 Platinum Semi-Final
An Charraig Mhor 4-10 Donaghmore 0-10
Gr 2
Ardboe 1-11 Edendork 4-11
Clonoe 4-11 St Macartans 4-11
Errigal Ciaran 6-6 Drumquin 1-8
Killeeshil 5-9 Dungannon 0-5
Gr 3
Fintona 5-17 Galbally 4-11
Trillick 2-17 Coalisland 0-10
Moy 3-14 Drumragh 0-3
Gr 4
Beragh 3-9 Badoney 2-2
Glenelly 2-6 Owen Roes 2-10
Naomh Eoghan 4-8 Moortown 1-7
Sperrin Og 7-6 Pomeroy 9-7
Gr 5
Clann na nGael 6-4 Urney 2-9
