BROUGHT TO YOU BY
Advertisement

GAA- Results & Fixtures

  • 10 September 2025
GAA- Results & Fixtures
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 10 September 2025
3 minutes read

FIXTURES

WEDNESDAY SEPT 10TH

Minor Gr 1 League Final

Advertisement

At Healy Park, 7.15pm

Fintona vs An Charraig Mhor

Under-16 League at 6.30pm

Gr 2

Pomeroy vs Greencastle

Drumragh vs Owen Roes

Gr 3

Advertisement

Edendork vs Rock

Killeeshil vs Moortown

Gr 4

Stewartstown vs Glenelly

THURSDAY SEPT 11TH

Senior Championship First Rd

At Dungannon, 7.15pm

Ardboe vs Errigal Ciaran

FRIDAY SEPT 12TH

Senior Championship First Rd

At Healy Pk, 6.45pm

Gortin vs Pomeroy

At Healy Pk, 8.15pm

Killyclogher vs Loughmacrory

SATURDAY SEPT 13TH

Senior Championship First Rd

At Carrickmore, 6pm

Dungannon vs Trillick

Junior Championship First Replay

At Carrickmore, 3.30pm

Errigal Ciaran III vs Derytresk

All-Ireland Masters Final

At Breffni Park, 3pm

Tyrone vs Donegal

Under-16 League at 1pm-unless stated

Gr 1

Ardboe vs Dromore

Clonoe vs Cookstown

Beragh vs Loughmacrory

An Charraig Mhor vs Cappagh

Galbally vs Eglish

Gr 2

Kildress vs Coalisland

Greencastle vs Drumragh-11am

Omagh vs Errigal Ciaran

Owen Roes vs Pomeroy

Gr 3

Aghaloo vs Moy

Moortown vs Killeeshil

Rock vs Edendork

Tattyreagh vs Drumquin-11am

Gr 4

Aghyaran vs Clogher

Brackaville vs Stewartstown

Glenelly vs Gortin

Dev League

Ardboe vs Galbally- 12noon

SUNDAY SEPT 14TH

Senior Champiosnhip First Rd

At Pomeroy, 1.30pm

Omagh vs Derrylaughan

At Pomeroy, 3.15pm

Dromore vs Edendork

At Dungannon, 5.30pm

An Charraig Mhor vs Moortown

At Dungannon, 7.15pm

Galbally vs Donaghmore

Intermediate Championship First Rd Replay

At Killyclogher, 12noon

Beragh vs Drumquin

Under-16 League

Gr 2: Donaghmore vs Fintona (12 noon)

Gr 2: Trillick vs Noamh Brid (1pm)

Gr 3: Castlederg vs Naomh Eoghan (11am)

Under-14 Hurling League at 12.30pm

Fintona vs Tulach Og

MONDAY SEPT 15TH

Under-16 Gr 1 League at 6.30pm

An Charraig Mhor vs Cappagh

TUESDAY SEPT 16TH

Under-14 Hurling C’ship Final at 6.30pm

An Charraig Mhor vs Cappagh

RESULTS

Intermediate Championship First Rd

Killeeshil 0-11 Rock 1-18

Beragh 1-18 Drumquin 1-18

Aghaloo 1-20 Fintona 1-15

Eglish 0-25 Coalisland 1-19

Greencastle 2-11 Clonoe 1-21

Stewartstown 0-7 Owen Roes 1-17

Kildress 0-13 Naomh Eoghan 0-11

Moy 1-19 Aghyaran 1-7

Junior Championship First Rd

Drumragh 2-14 Glenelly 1-10

Brackaville 2-16 Brocagh 0-19

Castlederg 1-9 Strabane 2-17

Clann na nGael 2-17 Urney 2-9

Errigal Ciaran III 0-16 Derrytresk 1-13

Under-16 League

Gr 1

Dungannon 2-17 Ardboe 0-8

Dromore 1-13 Galbally 3-19

Cappagh 5-16 Clonoe 2-9

Cookstown 1-7 An Charraig Mhor 0-12

Galbally 6-11 Dungannon 5-12

Eglish 4-11 Beragh 2-11

Loughmacrory 0-12 Clonoe 3-11

Gr 2

Donaghmore 4-12 Trillick 4-8

Drumragh 3-14 Donaghmore 1-13

Naomh Brid 2-12 Owen Roes 3-11

Pomeroy 1-7 Omagh 2-12

Errigal Ciaran 9-17 Kildress 1-11

Na Doiri Oga 2-12 Greencastle 1-11

Greencastle 2-12 Errigal Ciaran 1-14

Omagh 1-17 Trillick 2-11

Pomeroy 1-10 Coalisland 1-12

Gr 3

Castlederg 5-14 Eskra 1-6

Drumquin 5-13 Tattyreagh 2-11

Eskra 1-13 Strabane 3-16

Moortown 1-12 Aghaloo 5-20

Naomh Eoghan 3-9 Castlederg 4-12

Moy 0-15 Aghaloo 8-8

Gr 4

Aghyaran 3-13 Brackaville 2-8

Gortin 1-8 Aghyaran 1-9

Urney 4-8 Brackaville 1-7

Dev League

Omagh 6-20 Castlederg 2-6

Beragh 3-11 Cookstown 3-12

An Charraig Mhor 7-7 Dromore 5-13

Beragh 6-9 Castlederg 2-4

An Charraig Mhor 11-7 Errigal Ciaran 1-9

Under-14 Hurling Championship

Omagh 3-11 Naomh Colum Cille 0-11

Eoghan Ruadh 5-7 Eire Ogs 5-10

Under-14 Hurling League

An Ghleanna 2-4 Tulach Og 6-10

LADIES FIXTURES

THURSDAY SEPT 11TH

Div Four Championship Semi-Final

At Greencastle, 7.30pm

Galbally vs Owen Roes

Under-16 Gr 2 League at 6.45pm

Cookstown vs Aghaloo

SATURDAY SEPT 13TH

Div Two Championship Semi-Final

At Greencastle, 5pm

Moy vs Edendork

Div Four Championship Semi-Final

At Greencastle, 3pm

Derrylaughan vs Drumquin

SUNDAY SEPT 14TH

Div One Championship Semi-Finals

At Aghaloo, 1.30pm

Coalisland vs Dungannon

At Aghaloo, 3.30pm

Errigal Ciaran vs Trillick

Div Three Championship Semi-Finals

At Drumquin, 3.30pm

Drumragh vs Strabane

At Drumquin, 5.30pm

Sperrin Og vs Glenelly

LADIES RESULTS

Div One Championship Quarter-Finals

Errigal Ciaran 5-12 Cappagh 3-7

Moortown 0-9 Dungannon 1-16

Killeeshil 2-12 Coalisland 3-12

Trillick 4-5 An Charraig Mhor 1-10

Div Two Championship Quarter-Finals

Aghyaran 4-10 Clonoe 1-9

Ardboe 2-10 Edendork 3-18

Badoney 0-10 Moy 3-13

Kildress 1-8 Loughmacrory 1-8

Div Three Championship Quarter-Finals

Castlederg 2-8 Drumragh 3-8

Rock 3-6 Glenelly 4-16

Strabane 4-16 Aghaloo 2-7

Sperrin Og 10-15 Clann na nGael 1-5

Div Four Championship Quarter-Final

Naomh Eoghan 1-2 Drumquin 3-16

Under-16 Championship

Gr 5

Derrylaughan 1-3 Clann na nGael 6-17

Killyman 1-7 Urney 9-10

Under-16 Championship

Gr 1 Semi-Final

Cappagh 6-16 Donaghmore 4-12

Gr 5 Final

Urney 1-4 Clann na nGael 1-9

Under-16 League

Gr 1 Gold Final

Dromore 6-6 Omagh 5-10

Gr 2

Clonoe 5-6 Errigal Ciaran 9-10

Killeeshil 2-6 St Macartans 1-8

Gr 3

Aghyaran 5-6 Drumragh 6-10

Loughmacrory 6-6 Trillick 2-13

Galbally 9-7 Coalisland 7-10

Aghyaran 2-9 Loughmacrory 10-9

Gr 4

Moortown 5-18 Beragh 3-4

Moy 9-15 Strabane 3-4

Tattyreagh 3-8 Badoney 2-6

Glenelly 3-3 Naomh Eoghan 6-13

Sperrin Og 7-13 Castlederg 0-5

Related posts:

Aoife desperate to cap Tyrone journey in style Parish spoils go to Donaghmore against the leaders Drumragh end drought with fine win over Augher

Receive quality journalism wherever you are, on any device. Keep up to date from the comfort of your own home with a digital subscription.
Any time | Any place | Anywhere

SUBSCRIBE TO CURRENT EDITION TODAY
and get access to our archive editions dating back to 2007
(CLICK ON THE TITLE BELOW TO SUBSCRIBE)

You can share this post!

Advertisement

BROUGHT TO YOU BY

deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusubonus veren sitelerdeneme bonus siteleriporn