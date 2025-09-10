GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY SEPT 10TH
Minor Gr 1 League Final
At Healy Park, 7.15pm
Fintona vs An Charraig Mhor
Under-16 League at 6.30pm
Gr 2
Pomeroy vs Greencastle
Drumragh vs Owen Roes
Gr 3
Edendork vs Rock
Killeeshil vs Moortown
Gr 4
Stewartstown vs Glenelly
THURSDAY SEPT 11TH
Senior Championship First Rd
At Dungannon, 7.15pm
Ardboe vs Errigal Ciaran
FRIDAY SEPT 12TH
Senior Championship First Rd
At Healy Pk, 6.45pm
Gortin vs Pomeroy
At Healy Pk, 8.15pm
Killyclogher vs Loughmacrory
SATURDAY SEPT 13TH
Senior Championship First Rd
At Carrickmore, 6pm
Dungannon vs Trillick
Junior Championship First Replay
At Carrickmore, 3.30pm
Errigal Ciaran III vs Derytresk
All-Ireland Masters Final
At Breffni Park, 3pm
Tyrone vs Donegal
Under-16 League at 1pm-unless stated
Gr 1
Ardboe vs Dromore
Clonoe vs Cookstown
Beragh vs Loughmacrory
An Charraig Mhor vs Cappagh
Galbally vs Eglish
Gr 2
Kildress vs Coalisland
Greencastle vs Drumragh-11am
Omagh vs Errigal Ciaran
Owen Roes vs Pomeroy
Gr 3
Aghaloo vs Moy
Moortown vs Killeeshil
Rock vs Edendork
Tattyreagh vs Drumquin-11am
Gr 4
Aghyaran vs Clogher
Brackaville vs Stewartstown
Glenelly vs Gortin
Dev League
Ardboe vs Galbally- 12noon
SUNDAY SEPT 14TH
Senior Champiosnhip First Rd
At Pomeroy, 1.30pm
Omagh vs Derrylaughan
At Pomeroy, 3.15pm
Dromore vs Edendork
At Dungannon, 5.30pm
An Charraig Mhor vs Moortown
At Dungannon, 7.15pm
Galbally vs Donaghmore
Intermediate Championship First Rd Replay
At Killyclogher, 12noon
Beragh vs Drumquin
Under-16 League
Gr 2: Donaghmore vs Fintona (12 noon)
Gr 2: Trillick vs Noamh Brid (1pm)
Gr 3: Castlederg vs Naomh Eoghan (11am)
Under-14 Hurling League at 12.30pm
Fintona vs Tulach Og
MONDAY SEPT 15TH
Under-16 Gr 1 League at 6.30pm
An Charraig Mhor vs Cappagh
TUESDAY SEPT 16TH
Under-14 Hurling C’ship Final at 6.30pm
An Charraig Mhor vs Cappagh
RESULTS
Intermediate Championship First Rd
Killeeshil 0-11 Rock 1-18
Beragh 1-18 Drumquin 1-18
Aghaloo 1-20 Fintona 1-15
Eglish 0-25 Coalisland 1-19
Greencastle 2-11 Clonoe 1-21
Stewartstown 0-7 Owen Roes 1-17
Kildress 0-13 Naomh Eoghan 0-11
Moy 1-19 Aghyaran 1-7
Junior Championship First Rd
Drumragh 2-14 Glenelly 1-10
Brackaville 2-16 Brocagh 0-19
Castlederg 1-9 Strabane 2-17
Clann na nGael 2-17 Urney 2-9
Errigal Ciaran III 0-16 Derrytresk 1-13
Under-16 League
Gr 1
Dungannon 2-17 Ardboe 0-8
Dromore 1-13 Galbally 3-19
Cappagh 5-16 Clonoe 2-9
Cookstown 1-7 An Charraig Mhor 0-12
Galbally 6-11 Dungannon 5-12
Eglish 4-11 Beragh 2-11
Loughmacrory 0-12 Clonoe 3-11
Gr 2
Donaghmore 4-12 Trillick 4-8
Drumragh 3-14 Donaghmore 1-13
Naomh Brid 2-12 Owen Roes 3-11
Pomeroy 1-7 Omagh 2-12
Errigal Ciaran 9-17 Kildress 1-11
Na Doiri Oga 2-12 Greencastle 1-11
Greencastle 2-12 Errigal Ciaran 1-14
Omagh 1-17 Trillick 2-11
Pomeroy 1-10 Coalisland 1-12
Gr 3
Castlederg 5-14 Eskra 1-6
Drumquin 5-13 Tattyreagh 2-11
Eskra 1-13 Strabane 3-16
Moortown 1-12 Aghaloo 5-20
Naomh Eoghan 3-9 Castlederg 4-12
Moy 0-15 Aghaloo 8-8
Gr 4
Aghyaran 3-13 Brackaville 2-8
Gortin 1-8 Aghyaran 1-9
Urney 4-8 Brackaville 1-7
Dev League
Omagh 6-20 Castlederg 2-6
Beragh 3-11 Cookstown 3-12
An Charraig Mhor 7-7 Dromore 5-13
Beragh 6-9 Castlederg 2-4
An Charraig Mhor 11-7 Errigal Ciaran 1-9
Under-14 Hurling Championship
Omagh 3-11 Naomh Colum Cille 0-11
Eoghan Ruadh 5-7 Eire Ogs 5-10
Under-14 Hurling League
An Ghleanna 2-4 Tulach Og 6-10
LADIES FIXTURES
THURSDAY SEPT 11TH
Div Four Championship Semi-Final
At Greencastle, 7.30pm
Galbally vs Owen Roes
Under-16 Gr 2 League at 6.45pm
Cookstown vs Aghaloo
SATURDAY SEPT 13TH
Div Two Championship Semi-Final
At Greencastle, 5pm
Moy vs Edendork
Div Four Championship Semi-Final
At Greencastle, 3pm
Derrylaughan vs Drumquin
SUNDAY SEPT 14TH
Div One Championship Semi-Finals
At Aghaloo, 1.30pm
Coalisland vs Dungannon
At Aghaloo, 3.30pm
Errigal Ciaran vs Trillick
Div Three Championship Semi-Finals
At Drumquin, 3.30pm
Drumragh vs Strabane
At Drumquin, 5.30pm
Sperrin Og vs Glenelly
LADIES RESULTS
Div One Championship Quarter-Finals
Errigal Ciaran 5-12 Cappagh 3-7
Moortown 0-9 Dungannon 1-16
Killeeshil 2-12 Coalisland 3-12
Trillick 4-5 An Charraig Mhor 1-10
Div Two Championship Quarter-Finals
Aghyaran 4-10 Clonoe 1-9
Ardboe 2-10 Edendork 3-18
Badoney 0-10 Moy 3-13
Kildress 1-8 Loughmacrory 1-8
Div Three Championship Quarter-Finals
Castlederg 2-8 Drumragh 3-8
Rock 3-6 Glenelly 4-16
Strabane 4-16 Aghaloo 2-7
Sperrin Og 10-15 Clann na nGael 1-5
Div Four Championship Quarter-Final
Naomh Eoghan 1-2 Drumquin 3-16
Under-16 Championship
Gr 5
Derrylaughan 1-3 Clann na nGael 6-17
Killyman 1-7 Urney 9-10
Under-16 Championship
Gr 1 Semi-Final
Cappagh 6-16 Donaghmore 4-12
Gr 5 Final
Urney 1-4 Clann na nGael 1-9
Under-16 League
Gr 1 Gold Final
Dromore 6-6 Omagh 5-10
Gr 2
Clonoe 5-6 Errigal Ciaran 9-10
Killeeshil 2-6 St Macartans 1-8
Gr 3
Aghyaran 5-6 Drumragh 6-10
Loughmacrory 6-6 Trillick 2-13
Galbally 9-7 Coalisland 7-10
Aghyaran 2-9 Loughmacrory 10-9
Gr 4
Moortown 5-18 Beragh 3-4
Moy 9-15 Strabane 3-4
Tattyreagh 3-8 Badoney 2-6
Glenelly 3-3 Naomh Eoghan 6-13
Sperrin Og 7-13 Castlederg 0-5
