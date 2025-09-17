GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY SEPT 17TH
Under-16 Gr 2 League at 7.15pm
Fintona vs Trillick
FRIDAY SEPT 19TH
Intermediate C’ship Quarter-Final
At Healy Park, 8.30pm
Eglish vs Owen Roes
Junior C’ship Quarter-Final
At Healy Park, 7pm
Augher vs Cookstown
SATURDAY SEPT 20TH
Junior C’ship Quarter-Finals
At Killyclogher, 3.30pm
Brackaville vs Strabane
At Killyclogher, 5pm
Clogher vs Clann na nGael
ACL Div 2 Relegation Playoff at 1pm
Fintona vs Killeeshil
Under-16 League at 1pm (unless stated)
Gr 1
An Charraig Mhor vs Ardboe
Cookstown vs Dromore
Loughmacrory vs Eglish
Cappagh vs Dungannon (11am)
Clonoe vs Galbally (noon)
Gr 2
Coalisland vs Omagh
Drumragh vs Na Doiri Oga
Pomeroy vs Trillick
Errigal Ciaran vs Owen Roes
Naomh Brid vs Donaghmore
Gr 4
Clogher vs Glenelly
Gortin vs Brackaville
Stewartstown vs Urney
SUNDAY SEPT 21ST
Intermediate C’ship Quarter-Finals
At Donaghmore, 3.15pm
Beragh vs Aghaloo
At Dungannon, 6pm
Moy vs Rock
At Dungannon, 7.30pm
Kildress vs Clonoe
Junior Championship Quarter-Final
At Donaghmore, 1.30pm
Drumragh vs Errigal Ciaran III
ACL Div 3B Playoff at 1pm
Tattyreagh vs Brocagh
Under-16 Gr 2 League at 11am
Fintona vs Greencastle
Under-16 League Gr 3 Semi-Finals at 11am
Killeeshil vs Castlederg
Strabane vs Edendork
Under-14 Hurling Championship at 12.30pm
Tulach Og vs An Gheanna
MONDAY SEPT 22ND
Minor Hurling League at 7.30pm
Eire Ogs vs Eoghan Ruadh
Cappagh vs Noamh Colum Cille
Tulach Og vs Omagh
RESULTS
Senior Championship First Rd
An Charraig Mhor 2-21 Moortown 1-14
Dromore 2-16 Edendork 2-19
Omagh 1-26 Derrylaughan 0-2
Dungannon 1-16 Trillick 0-23
Galbally 1-24 Donaghmore 3-24
Killyclogher 2-11 Loughmacrory 1-19
Ardboe 1-7 Errigal Ciaran 4-21
Pomeroy 1-18 Gortin 0-14
Intermediate C’ship First Rd Replay
Beragh 5-14 Drumquin 1-10
Junior Championship First Rd Replay
Errigal Ciaran IIIs 0-16 Derrytersk 3-6
Minor League Gr 1 Final
Fintona 2-10 An Charraig Mhor 2-9
Under-16 League
Gr 1
An Charraig Mhor 2-10 Cappagh 6-14
Ardboe 1-14 Dromore 1-11
Beragh 1-8 Loughmacrory 1-14
Galbally 3-13 Eglish 3-11
Clonoe 1-14 Cookstown 2-8
Gr 2
Donaghmore 1-9 Fintona 3-6
Drumragh 2-13 Owen Roes 0-3
Pomeroy 2-11 Greencastle 5-10
Greencastle 1-9 Drumragh 1-7
Omagh 1-17 Errigal Ciaran 1-12
Kildress 4-9 Coalisland 5-5
Owen Roes 1-11 Pomeroy 1-10
Trillick 3-5 Naomh Brid 4-9
Gr 3
Castlederg 10-12 Naomh Eoghan 1-5
Edendork 9-12 Rock 1-4
Killeeshil 5-15 Moortown 2-7
Tattyreagh 0-15 Drumquin 5-8
Aghaloo 1-14 Moy 3-13
Moortown 1-8 Killeeshil 6-19
Gr 4
Aghyaran 4-10 Clogher 2-7
Brackaville 4-15 Stewartstown 1-11
Glenelly 2-10 Gortin 4-11
Stewartstown 7-7 Glenelly 2-9
Dev League
Ardboe 1-6 Galbally 4-14
Cookstown 2-8 Dungannon 3-13
Hurling- U14 Championship Final
Eire Ogs 1-15 Omagh 3-8
Hurling-U14 League
Fintona 1-1 Tulach Og 5-12
LADIES FIXTURES
SATURDAY SEPT 20TH
Div 1 Championship Final
At Healy Park, 7pm
Errigal Ciaran vs Dungannon
Div 3 Championship Final
At Healy Park, 5pm
Div 4 Championship Final
At Healy Park, 3pm
Galbally vs Drumquin
SUNDAY SEPT 21ST
Div 2 Championship Semi-Final
Loughmacrory vs Ardboe
Div 2 League at 5pm
Edendork vs Ardboe
Under 16 C’ship Semi-Final at 11am
Kildress vs An Charraig Mhor
Under-16 Gr 2 League at 11am
Cookstown vs Dungannon
LADIES RESULTS
Div 1 Championship Semi-Finals
Coalisland 0-9 Dungannon 2-7
Errigal Ciaran 0-10 Trillick 0-4
Div 2 Championship Semi-Final
Moy 1-10 Edendork 0-7
Div 2 Championship Quarter-Final Rep
Loughmacrory 1-7 Kildress 1-6
Div 3 Championship Semi-Finals
Sperrin Og 1-9 Glenelly 0-5
Drumragh 4-11 Strabane 2-5
Div 4 Championship Semi-Finals
Drumquin 10-21 Derrylaughan 1-3
Galbally 4-20 Owen Roes 1-5
Div 1 League
Moortown 1-4 Killeeshil 3-8
Under-16 League
Gr 2
Cookstown 4-8 Aghaloo 2-4
Receive quality journalism wherever you are, on any device. Keep up to date from the comfort of your own home with a digital subscription.
Any time | Any place | Anywhere
SUBSCRIBE TO CURRENT EDITION TODAYand get access to our archive editions dating back to 2007
(CLICK ON THE TITLE BELOW TO SUBSCRIBE)