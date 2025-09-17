BROUGHT TO YOU BY
GAA- Results & Fixtures

  • 17 September 2025
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 17 September 2025
2 minutes read

FIXTURES

WEDNESDAY SEPT 17TH

Under-16 Gr 2 League at 7.15pm

Fintona vs Trillick

FRIDAY SEPT 19TH

Intermediate C’ship Quarter-Final

At Healy Park, 8.30pm

Eglish vs Owen Roes

Junior C’ship Quarter-Final

At Healy Park, 7pm

Augher vs Cookstown

SATURDAY SEPT 20TH

Junior C’ship Quarter-Finals

At Killyclogher, 3.30pm

Brackaville vs Strabane

At Killyclogher, 5pm

Clogher vs Clann na nGael

ACL Div 2 Relegation Playoff at 1pm

Fintona vs Killeeshil

Under-16 League at 1pm (unless stated)

Gr 1

An Charraig Mhor vs Ardboe

Cookstown vs Dromore

Loughmacrory vs Eglish

Cappagh vs Dungannon (11am)

Clonoe vs Galbally (noon)

Gr 2

Coalisland vs Omagh

Drumragh vs Na Doiri Oga

Pomeroy vs Trillick

Errigal Ciaran vs Owen Roes

Naomh Brid vs Donaghmore

Gr 4

Clogher vs Glenelly

Gortin vs Brackaville

Stewartstown vs Urney

SUNDAY SEPT 21ST

Intermediate C’ship Quarter-Finals

At Donaghmore, 3.15pm

Beragh vs Aghaloo

At Dungannon, 6pm

Moy vs Rock

At Dungannon, 7.30pm

Kildress vs Clonoe

Junior Championship Quarter-Final

At Donaghmore, 1.30pm

Drumragh vs Errigal Ciaran III

ACL Div 3B Playoff at 1pm

Tattyreagh vs Brocagh

Under-16 Gr 2 League at 11am

Fintona vs Greencastle

Under-16 League Gr 3 Semi-Finals at 11am

Killeeshil vs Castlederg

Strabane vs Edendork

Under-14 Hurling Championship at 12.30pm

Tulach Og vs An Gheanna

MONDAY SEPT 22ND

Minor Hurling League at 7.30pm

Eire Ogs vs Eoghan Ruadh

Cappagh vs Noamh Colum Cille

Tulach Og vs Omagh

RESULTS

Senior Championship First Rd

An Charraig Mhor 2-21 Moortown 1-14

Dromore 2-16 Edendork 2-19

Omagh 1-26 Derrylaughan 0-2

Dungannon 1-16 Trillick 0-23

Galbally 1-24 Donaghmore 3-24

Killyclogher 2-11 Loughmacrory 1-19

Ardboe 1-7 Errigal Ciaran 4-21

Pomeroy 1-18 Gortin 0-14

Intermediate C’ship First Rd Replay

Beragh 5-14 Drumquin 1-10

Junior Championship First Rd Replay

Errigal Ciaran IIIs 0-16 Derrytersk 3-6

Minor League Gr 1 Final

Fintona 2-10 An Charraig Mhor 2-9

Under-16 League

Gr 1

An Charraig Mhor 2-10 Cappagh 6-14

Ardboe 1-14 Dromore 1-11

Beragh 1-8 Loughmacrory 1-14

Galbally 3-13 Eglish 3-11

Clonoe 1-14 Cookstown 2-8

Gr 2

Donaghmore 1-9 Fintona 3-6

Drumragh 2-13 Owen Roes 0-3

Pomeroy 2-11 Greencastle 5-10

Greencastle 1-9 Drumragh 1-7

Omagh 1-17 Errigal Ciaran 1-12

Kildress 4-9 Coalisland 5-5

Owen Roes 1-11 Pomeroy 1-10

Trillick 3-5 Naomh Brid 4-9

Gr 3

Castlederg 10-12 Naomh Eoghan 1-5

Edendork 9-12 Rock 1-4

Killeeshil 5-15 Moortown 2-7

Tattyreagh 0-15 Drumquin 5-8

Aghaloo 1-14 Moy 3-13

Moortown 1-8 Killeeshil 6-19

Gr 4

Aghyaran 4-10 Clogher 2-7

Brackaville 4-15 Stewartstown 1-11

Glenelly 2-10 Gortin 4-11

Stewartstown 7-7 Glenelly 2-9

Dev League

Ardboe 1-6 Galbally 4-14

Cookstown 2-8 Dungannon 3-13

Hurling- U14 Championship Final

Eire Ogs 1-15 Omagh 3-8

Hurling-U14 League

Fintona 1-1 Tulach Og 5-12

LADIES FIXTURES

SATURDAY SEPT 20TH

Div 1 Championship Final

At Healy Park, 7pm

Errigal Ciaran vs Dungannon

Div 3 Championship Final

At Healy Park, 5pm

Drumragh vs Sperrin Og

Div 4 Championship Final

At Healy Park, 3pm

Galbally vs Drumquin

SUNDAY SEPT 21ST

Div 2 Championship Semi-Final

Loughmacrory vs Ardboe

Div 2 League at 5pm

Edendork vs Ardboe

Under 16 C’ship Semi-Final at 11am

Kildress vs An Charraig Mhor

Under-16 Gr 2 League at 11am

Cookstown vs Dungannon

LADIES RESULTS

Div 1 Championship Semi-Finals

Coalisland 0-9 Dungannon 2-7

Errigal Ciaran 0-10 Trillick 0-4

Div 2 Championship Semi-Final

Moy 1-10 Edendork 0-7

Div 2 Championship Quarter-Final Rep

Loughmacrory 1-7 Kildress 1-6

Div 3 Championship Semi-Finals

Sperrin Og 1-9 Glenelly 0-5

Drumragh 4-11 Strabane 2-5

Div 4 Championship Semi-Finals

Drumquin 10-21 Derrylaughan 1-3

Galbally 4-20 Owen Roes 1-5

Div 1 League

Moortown 1-4 Killeeshil 3-8

Under-16 League

Gr 2

Cookstown 4-8 Aghaloo 2-4

