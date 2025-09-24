GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY SEPT 22ND
Under-14 Hurling League Finals
At Garvaghey, 6.45pm
Gr 2: Benburb vs Tulach Og
At Garvaghey, 8.15pm
Gr1: Eire Ogs vs Omagh
FRIDAY SEPT 26TH
Senior Championship Quarter-Final
At Healy Pk, 7.30pm
Trillick vs Pomeroy
SATURDAY SEPT 27TH
Senior Championship Quarter-Final
At Carrickmore, 5pm
Omagh vs Errigal Ciaran
ACL Div 3B Playoff at 2pm
Urney vs Brackaville
Under-16 League at 1pm
Gr 1 Semi-Final
At Killyclogher, 11am
Galbally vs An Charraig Mhor
Gr 2
Coalisland vs Drumragh
Omagh vs Greencastle
Errigal Ciaran vs Fintona
Kildress vs Na Doiri Oga
Pomeroy vs Naomh Brid
Owen Roes vs Donaghmore
Gr 3 Final
At Tbc- Edendork vs Castlederg (11am)
Gr 4
Brackaville vs Clogher
Glenelly vs Aghyaran
Urney vs Gortin (12 noon)
SUNDAY SEPT 28TH
Senior Championship Quarter-Finals
At Pomeroy, 2pm
Edendork vs An Charraig Mhor
At Dungannon, 4.45pm
Loughmacrory vs Donaghmore
MONDAY SEPT 29TH
U18 Hurling League at 7.30pm
Eoghan Ruadh vs Fintona
Omagh vs Eire Ogs
Naomh Colm Cille vs Tulach Og
RESULTS
Intermediate Championship Quarter-Finals
Beragh 1-14 Aghaloo 0-20
Eglish 1-19 Owen Roes 2-10
Kildress 0-12 Clonoe 1-19
Moy 1-19 Rock 2-9
Junior Championship Quarter-Finals
Brackaville 3-10 Strabane 3-15
Clogher 2-15 Clann na nGael 0-8
Cookstown 3-18 Augher 2-11
Drumragh 0-19 Errigal Ciaran III 2-7
ACL Div 2 Relegation Playoff
Fintona 0-16 Killeeshil 1-14
ACL Div 3B Playoff
Tattyreagh 2-22 Brocagh 1-5
Under-16 League
Gr 1
Cappagh 7-11 Dungannon 2-12
Clonoe 3-19 Galbally 3-13
Cookstown 3-5 Dromore 4-14
Loughmacrory 3-13 Eglish 3-14
An Charraig Mhor 1-13 Ardboe 0-11
Gr 2
Coalisland 0-8 Omagh 3-20
Drumragh 1-13 Na Doiri Oga 1-12
Fintona 3-9 Greencastle 1-12
Naomh Brid 1-10 Donaghmore 3-16
Errigal Ciaran 4-15 Owen Roes 0-6
Pomeroy 1-13 Trillick 0-10
Fintona 4-11 Trillick 7-9
Gr 3 Semi-Finals
Killeeshil 1-8 Castlederg 3-10
Strabane 1-9 Edendork 5-6
Gr 4
Clogher 4-13 Glenelly 2-11
Gortin 5-7 Brackaville 1-8
Stewartstown 3-6 Urney 3-9
U18 Hurling League
Tulach Og 0-4 Omagh 7-22
Eire Ogs 1-18 Eoghan Ruadh 2-11
Eoghan Ruadh 4-12 Craobh Rua 1-11
U14 Hurling Championship
Tulach Og 3-4 An Gheanna 1-2
LADIES FIXTURES
WEDNESDAY SEPT 24TH
ACL Div 2 at 7.30pm
Dromore vs Clonoe
SUNDAY SEPT 28TH
Div 2 Championship Final
At Killyclogher, 2pm
Aghyaran vs Moy
ACL Division 1
Moortown vs Dungannon (noon)
Killeeshil vs Omagh (5pm)
Cappagh vs Coalisland (5.15)
An Charraig Mhor vs Errigal Ciaran (5.15)
ACL Division 2 at 5pm
Kildress vs Ardboe
Beragh vs Dromore
Clonoe vs Fintona
ACL Division 3 at 5pm
Rock vs Drumragh
Sperrin Og vs Glenelly
ACL Division 4 Semi-Finals at 5pm
Drumquin vs Derrylaughan
Galbally vs Naomh Eoghan
Under-16 Gr 4 C’ship at 11am
Pomeroy vs Castlederg
LADIES RESULTS
Division 1 Championship Final
Errigal Ciaran 0-10 Dungannon 0-4
Division 2 Championship Semi-Final
Loughmacrory 2-13 Aghyaran 4-9 (aet)
Division 3 Championship Final
Drumragh 3-9 Sperrin Og 3-5
Division 4 Championship Final
Drumquin 1-13 Galbally 3-5
ACL Div 2
Edendork 3-15 Ardboe 2-7
Under-16 Gr 1 Championship Semi-Final
Kildress 3-9 An Charraig Mhor 4-8
Under-16 League
Gr 2 Final
Errigal Ciaran 5-7 Killeeshil 3-4
Gr 4 Final
Moortown 5-12 Naomh Eoghan 1-3
Gr 5 Final
Clann na nGael 5-5 Urney 0-6
