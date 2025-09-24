GAA- Results & Fixtures

BROUGHT TO YOU BY
  • 24 September 2025
24 September 2025
2 minutes read

FIXTURES

WEDNESDAY SEPT 22ND

Under-14 Hurling League Finals

At Garvaghey, 6.45pm

Gr 2: Benburb vs Tulach Og

At Garvaghey, 8.15pm

Gr1: Eire Ogs vs Omagh

FRIDAY SEPT 26TH

Senior Championship Quarter-Final

At Healy Pk, 7.30pm

Trillick vs Pomeroy

SATURDAY SEPT 27TH

Senior Championship Quarter-Final

At Carrickmore, 5pm

Omagh vs Errigal Ciaran

ACL Div 3B Playoff at 2pm

Urney vs Brackaville

Under-16 League at 1pm

Gr 1 Semi-Final

At Killyclogher, 11am

Galbally vs An Charraig Mhor

Gr 2

Coalisland vs Drumragh

Omagh vs Greencastle

Errigal Ciaran vs Fintona

Kildress vs Na Doiri Oga

Pomeroy vs Naomh Brid

Owen Roes vs Donaghmore

Gr 3 Final

At Tbc- Edendork vs Castlederg (11am)

Gr 4

Brackaville vs Clogher

Glenelly vs Aghyaran

Urney vs Gortin (12 noon)

SUNDAY SEPT 28TH

Senior Championship Quarter-Finals

At Pomeroy, 2pm

Edendork vs An Charraig Mhor

At Dungannon, 4.45pm

Loughmacrory vs Donaghmore

MONDAY SEPT 29TH

U18 Hurling League at 7.30pm

Eoghan Ruadh vs Fintona

Omagh vs Eire Ogs

Naomh Colm Cille vs Tulach Og

RESULTS

Intermediate Championship Quarter-Finals

Beragh 1-14 Aghaloo 0-20

Eglish 1-19 Owen Roes 2-10

Kildress 0-12 Clonoe 1-19

Moy 1-19 Rock 2-9

Junior Championship Quarter-Finals

Brackaville 3-10 Strabane 3-15

Clogher 2-15 Clann na nGael 0-8

Cookstown 3-18 Augher 2-11

Drumragh 0-19 Errigal Ciaran III 2-7

ACL Div 2 Relegation Playoff

Fintona 0-16 Killeeshil 1-14

ACL Div 3B Playoff

Tattyreagh 2-22 Brocagh 1-5

Under-16 League

Gr 1

Cappagh 7-11 Dungannon 2-12

Clonoe 3-19 Galbally 3-13

Cookstown 3-5 Dromore 4-14

Loughmacrory 3-13 Eglish 3-14

An Charraig Mhor 1-13 Ardboe 0-11

Gr 2

Coalisland 0-8 Omagh 3-20

Drumragh 1-13 Na Doiri Oga 1-12

Fintona 3-9 Greencastle 1-12

Naomh Brid 1-10 Donaghmore 3-16

Errigal Ciaran 4-15 Owen Roes 0-6

Pomeroy 1-13 Trillick 0-10

Fintona 4-11 Trillick 7-9

Gr 3 Semi-Finals

Killeeshil 1-8 Castlederg 3-10

Strabane 1-9 Edendork 5-6

Gr 4

Clogher 4-13 Glenelly 2-11

Gortin 5-7 Brackaville 1-8

Stewartstown 3-6 Urney 3-9

U18 Hurling League

Tulach Og 0-4 Omagh 7-22

Eire Ogs 1-18 Eoghan Ruadh 2-11

Eoghan Ruadh 4-12 Craobh Rua 1-11

U14 Hurling Championship

Tulach Og 3-4 An Gheanna 1-2

LADIES FIXTURES

WEDNESDAY SEPT 24TH

ACL Div 2 at 7.30pm

Dromore vs Clonoe

SUNDAY SEPT 28TH

Div 2 Championship Final

At Killyclogher, 2pm

Aghyaran vs Moy

ACL Division 1

Moortown vs Dungannon (noon)

Killeeshil vs Omagh (5pm)

Cappagh vs Coalisland (5.15)

An Charraig Mhor vs Errigal Ciaran (5.15)

ACL Division 2 at 5pm

Kildress vs Ardboe

Beragh vs Dromore

Clonoe vs Fintona

ACL Division 3 at 5pm

Rock vs Drumragh

Sperrin Og vs Glenelly

ACL Division 4 Semi-Finals at 5pm

Drumquin vs Derrylaughan

Galbally vs Naomh Eoghan

Under-16 Gr 4 C’ship at 11am

Pomeroy vs Castlederg

LADIES RESULTS

Division 1 Championship Final

Errigal Ciaran 0-10 Dungannon 0-4

Division 2 Championship Semi-Final

Loughmacrory 2-13 Aghyaran 4-9 (aet)

Division 3 Championship Final

Drumragh 3-9 Sperrin Og 3-5

Division 4 Championship Final

Drumquin 1-13 Galbally 3-5

ACL Div 2

Edendork 3-15 Ardboe 2-7

Under-16 Gr 1 Championship Semi-Final

Kildress 3-9 An Charraig Mhor 4-8

Under-16 League

Gr 2 Final

Errigal Ciaran 5-7 Killeeshil 3-4

Gr 4 Final

Moortown 5-12 Naomh Eoghan 1-3

Gr 5 Final

Clann na nGael 5-5 Urney 0-6

