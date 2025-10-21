BROUGHT TO YOU BY
Advertisement

GAA- Results & Fixtures

  • 21 October 2025
GAA- Results & Fixtures
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 21 October 2025
1 minute read

FIXTURES

WEDNESDAY OCT 22ND

Under-18 Hurling League at 7.30pm

Eoghan Ruadh vs Naomh Colum Cille

Tulach Og vs Fintona

SATURDAY OCT 25TH

ACL Division 1 Semi-Final at 2pm

Errigal Ciaran vs Dungannon

ACL Div 1/2 Playoff

At Stewartstown, 2pm

Pomeroy vs Coalisland

Ulster Junior Hurling Club C’ship First Rd

At Truagh, 1.30pm

Truagh Gaels vs Omagh

Under-16 Championship

Gr 2 Final

At Killyclogher, 1.30pm

Donaghmore vs Drumragh

Gr 3 Semi-Finals at 11am

Castlederg vs Rock

Strabane vs Aghaloo

Gr 4 Final

At Killyclogher, 11am

Brackaville vs Gortin

SUNDAY OCT 26TH

Senior Championship Final

At Healy Park, 4pm

Trillick vs Loughmacrory

Under-16 Gr 1 Championship Final

At Healy Park, 1.30pm

Ardboe vs An Charraig Mhor

WEDNESDAY OCT 29TH

Under-18 Hurling League at 7.30pm

Eoghan Ruadh vs Tulahc Og

Fintona vs Eire Ogs

Naomh Colum Cille vs Omagh

RESULTS

Senior Championship Semi-Final Replay

Loughmacrory 1-16 An Charraig Mhor 4-6

Intermediate Championship Final

Clonoe 2-13 Eglish 1-14

Junior Championship Final

Clogher 1-21 Drumragh 0-12

ACL Division 2 Promotion Playoff

Moy 3-17 Coalisland 2-22

Under-16 Championship

Gr 1 Semi-Finals

Cappagh 2-14 An Charraig Mhor 3-12

Dungannon 3-4 Ardboe 4-8

Gr 2 Semi-Finals

Naomh Brid 1-11 Drumragh 3-13

Greencastle 1-13 Donaghmore 1-15

Gr 3 Quarter-Finals

Castlederg 2-15 Killeeshil 2-13

Edendork 1-11 Strabane 3-16

Gr 4 Semi-Finals

Clogher 2-4 Brackaville 5-9

Glenelly 0-5 Gortin 8-12

Under-18 Hurling League

Omagh 1-10 Eoghan Ruadh 1-13

Noamh Colum Cille 0-9 Fintona 0-9

Eire Ogs 13-24 Tulach Og 0-7

LADIES FIXTURES

THURSDAY OCT 23RD

Under-16 Gr 4 Championship Quarter-Final at 7.15pm

Sperrin Og vs Tattyreagh

SUNDAY OCT 26th

Ulster Intermediate Club Championship First Rd at 2pm

St Brigid’s Monaghan vs Aghyaran

Ulster Junior Club Championship First Rd at 2pm

Devenish vs Drumragh

ACL Division 1 Semi-Final at 2pm

Dungannon vs St Macartans

ACL Division 3 Final

Castlederg vs Donaghmore

Under-16 Championship at 11am

Gr 3 Quarter-Final

Trillick vs Galbally

Gr 4 Quarter-Final

Badoney vs Pomeroy

LADIES RESULTS

Ulster Senior Club Championship First Rd

Glenfin 1-10 Errigal Ciaran 2-10

ACL Division 1

Dungannon 1-7 St Macartans 2-8

ACL Division 3 Semi-Final

Drumragh 0-9 Donaghmore 0-10

Under-16 Championship

Gr 2 Quarter-Finals

Ardboe 3-5 St Macartans 4-10

Gr 3 Quarter-Final

Coalisland 0-9 Fintona 4-11

Loughmacrory 1-4 Galbally 6-8

Related posts:

Ladies Div 2 Championship: Moy and Aghyaran advance Tierney takes confidence from Omagh’s recent run Loughran praises Carmen’s young guns

You can share this post!

Advertisement

BROUGHT TO YOU BY

error code: 522