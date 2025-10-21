GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY OCT 22ND
Under-18 Hurling League at 7.30pm
Eoghan Ruadh vs Naomh Colum Cille
Tulach Og vs Fintona
SATURDAY OCT 25TH
ACL Division 1 Semi-Final at 2pm
Errigal Ciaran vs Dungannon
ACL Div 1/2 Playoff
At Stewartstown, 2pm
Pomeroy vs Coalisland
Ulster Junior Hurling Club C’ship First Rd
At Truagh, 1.30pm
Truagh Gaels vs Omagh
Under-16 Championship
Gr 2 Final
At Killyclogher, 1.30pm
Donaghmore vs Drumragh
Gr 3 Semi-Finals at 11am
Castlederg vs Rock
Strabane vs Aghaloo
Gr 4 Final
At Killyclogher, 11am
Brackaville vs Gortin
SUNDAY OCT 26TH
Senior Championship Final
At Healy Park, 4pm
Trillick vs Loughmacrory
Under-16 Gr 1 Championship Final
At Healy Park, 1.30pm
Ardboe vs An Charraig Mhor
WEDNESDAY OCT 29TH
Under-18 Hurling League at 7.30pm
Eoghan Ruadh vs Tulahc Og
Fintona vs Eire Ogs
Naomh Colum Cille vs Omagh
RESULTS
Senior Championship Semi-Final Replay
Loughmacrory 1-16 An Charraig Mhor 4-6
Intermediate Championship Final
Clonoe 2-13 Eglish 1-14
Junior Championship Final
Clogher 1-21 Drumragh 0-12
ACL Division 2 Promotion Playoff
Moy 3-17 Coalisland 2-22
Under-16 Championship
Gr 1 Semi-Finals
Cappagh 2-14 An Charraig Mhor 3-12
Dungannon 3-4 Ardboe 4-8
Gr 2 Semi-Finals
Naomh Brid 1-11 Drumragh 3-13
Greencastle 1-13 Donaghmore 1-15
Gr 3 Quarter-Finals
Castlederg 2-15 Killeeshil 2-13
Edendork 1-11 Strabane 3-16
Gr 4 Semi-Finals
Clogher 2-4 Brackaville 5-9
Glenelly 0-5 Gortin 8-12
Under-18 Hurling League
Omagh 1-10 Eoghan Ruadh 1-13
Noamh Colum Cille 0-9 Fintona 0-9
Eire Ogs 13-24 Tulach Og 0-7
LADIES FIXTURES
THURSDAY OCT 23RD
Under-16 Gr 4 Championship Quarter-Final at 7.15pm
Sperrin Og vs Tattyreagh
SUNDAY OCT 26th
Ulster Intermediate Club Championship First Rd at 2pm
St Brigid’s Monaghan vs Aghyaran
Ulster Junior Club Championship First Rd at 2pm
Devenish vs Drumragh
ACL Division 1 Semi-Final at 2pm
Dungannon vs St Macartans
ACL Division 3 Final
Castlederg vs Donaghmore
Under-16 Championship at 11am
Gr 3 Quarter-Final
Trillick vs Galbally
Gr 4 Quarter-Final
Badoney vs Pomeroy
LADIES RESULTS
Ulster Senior Club Championship First Rd
Glenfin 1-10 Errigal Ciaran 2-10
ACL Division 1
Dungannon 1-7 St Macartans 2-8
ACL Division 3 Semi-Final
Drumragh 0-9 Donaghmore 0-10
Under-16 Championship
Gr 2 Quarter-Finals
Ardboe 3-5 St Macartans 4-10
Gr 3 Quarter-Final
Coalisland 0-9 Fintona 4-11
Loughmacrory 1-4 Galbally 6-8