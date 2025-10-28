GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY OCT 29TH
Under-18 Hurling League at 7.30pm
Naomh Colum Cille vs Omagh
Fintona vs Eire Ogs
Eoghan Ruadh vs Tulach Og
SATURDAY NOV 1ST
Under-16 League
Gr 1 Final
At Beragh, 2pm
An Charraig Mhor vs Loughmacrory
Gr 2 Semi-Finals at 2pm
At Pomeroy: Na Doiri Oga vs Greencastle
At Killyclogher: Omagh vs Drumragh
Gr 4 Semi-Finals at 2pm
Gortin vs Aghyaran
Urney vs Brackaville
Under-16 Gr 3 Championship Final at 2pm
Strabane vs Castlederg
Under-13 League at 11am
Brackaville vs Eskra
Coalisland vs Naomh Brid
Trillick vs Greencastle
Fintona vs Dromore
An Charraig Mhor vs Omagh
Loughmacrory vs Errigal Ciaran
Galbally vs Killeeshil
Beragh vs Drumragh
Augher vs Drumquin
Donaghmore vs Ardboe
Moy vs Dungannon
Moortown vs Eglish
Kildress vs Cookstown
Clonoe vs Pomeroy
Aghyaran vs Owen Roes
Gortin vs Clann na nGael
Castlederg vs Strabane
Tattyreagh vs Clogher
SUNDAY NOV 2ND
ACL Division 1 Final
At Carrickmore, 2pm
Dungannon vs Trillick
Ulster Junior Club C’ship First Rd
At Owenbeg, 3.30pm
Slaughtmanus vs Clogher
Ulster Intermediate Hurling Club C’ship First Rd
At Letterkenny, 1.30pm
St Eunan’s vs Eire Ogs Carrickmore
RESULTS
Senior Championship Final
Loughmacrory 0-18 Trillick 2-11
ACL Div 1/2 Playoff
Coalisland 1-17 Pomeroy 0-16 (aet)
ACL Div 1 Semi-Final
Errigal Ciaran 2-16 Dungannon 6-14 (aet)
Under-16 Championship
Gr 1 Final
Ardboe 1-14 An Charraig Mhor 1-8
Gr 2 Final
Donaghmore 2-10 Drumragh 1-7
Gr 3 Semi-Final
Castlederg 1-19 Rock 0-11
Gr 4 Final
Brackaville 3-10 Gortin 9-12
Ulster Junior Hurling Club C’ship First Rd
Truagh Gaels 2-11 Omagh 0-11
Under-18 Hurling League
Eoghan Ruadh 5-15 Naomh Colum Cille 1-5
Tulach Og 1-5 Fintona 15-17
LADIES FIXTURES
SATURDAY NOV 1ST
Ulster Junior Club Championship Semi-Final
At Drumragh, 2pm
Drumragh vs Cavan Gaels
ACL Division 2 Semi-Final at 3pm
Loughmacrory vs Kildress
SUNDAY NOV 2ND
Ulster Senior Club Championship Semi-Final
At Lurgan (Cavan) at 2pm
Lurgan Gaels vs Errigal Ciaran
Under-16 Championship at 11am
Gr 2
Errigal Ciaran vs Clonoe
Drumquin vs Cookstown
Gr 3 (2pm)
Moy vs Fintona
LADIES RESULTS
Ulster Intermediate Club Championship First Rd
St Brigids (Monaghan) 5-10 Aghyaran 1-10
Ulster Junior Club Championship First Rd
Devenish 0-2 Drumragh 1-9
ACL Division 1 Semi-Final
Dungannon 0-12 St Macartans 0-8
ACL Division 2 Playoff
Beragh 3-4 Ardboe 1-5
ACL Division 3 Final
Castlederg 2-10 Donaghmore 0-13
ACL Division 4 Final
Drumquin 4-18 Galbally 4-11
Under-16 Championship
Gr 3
Trillick 2-9 Galbally 1-11
Moy 10-14 Strabane 3-9
Gr 4
Badoney 1-2 Pomeroy 7-12
Moortown 2-10 Naomh Eoghan 4-6
Sperrin Og 6-5 Tattyreagh 3-10
Under-16 Gr 1 Platinum Final
Kildress 1-9 An Charraig Mhor 1-7
