GAA- Results & Fixtures

  • 28 October 2025
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 28 October 2025
2 minutes read

FIXTURES

WEDNESDAY OCT 29TH

Under-18 Hurling League at 7.30pm

Naomh Colum Cille vs Omagh

Fintona vs Eire Ogs

Eoghan Ruadh vs Tulach Og

SATURDAY NOV 1ST

Under-16 League

Gr 1 Final

At Beragh, 2pm

An Charraig Mhor vs Loughmacrory

Gr 2 Semi-Finals at 2pm

At Pomeroy: Na Doiri Oga vs Greencastle

At Killyclogher: Omagh vs Drumragh

Gr 4 Semi-Finals at 2pm

Gortin vs Aghyaran

Urney vs Brackaville

Under-16 Gr 3 Championship Final at 2pm

Strabane vs Castlederg

Under-13 League at 11am

Brackaville vs Eskra

Coalisland vs Naomh Brid

Trillick vs Greencastle

Fintona vs Dromore

An Charraig Mhor vs Omagh

Loughmacrory vs Errigal Ciaran

Galbally vs Killeeshil

Beragh vs Drumragh

Augher vs Drumquin

Donaghmore vs Ardboe

Moy vs Dungannon

Moortown vs Eglish

Kildress vs Cookstown

Clonoe vs Pomeroy

Aghyaran vs Owen Roes

Gortin vs Clann na nGael

Castlederg vs Strabane

Tattyreagh vs Clogher

SUNDAY NOV 2ND

ACL Division 1 Final

At Carrickmore, 2pm

Dungannon vs Trillick

Ulster Junior Club C’ship First Rd

At Owenbeg, 3.30pm

Slaughtmanus vs Clogher

Ulster Intermediate Hurling Club C’ship First Rd

At Letterkenny, 1.30pm

St Eunan’s vs Eire Ogs Carrickmore

RESULTS

Senior Championship Final

Loughmacrory 0-18 Trillick 2-11

ACL Div 1/2 Playoff

Coalisland 1-17 Pomeroy 0-16 (aet)

ACL Div 1 Semi-Final

Errigal Ciaran 2-16 Dungannon 6-14 (aet)

Under-16 Championship

Gr 1 Final

Ardboe 1-14 An Charraig Mhor 1-8

Gr 2 Final

Donaghmore 2-10 Drumragh 1-7

Gr 3 Semi-Final

Castlederg 1-19 Rock 0-11

Gr 4 Final

Brackaville 3-10 Gortin 9-12

Ulster Junior Hurling Club C’ship First Rd

Truagh Gaels 2-11 Omagh 0-11

Under-18 Hurling League

Eoghan Ruadh 5-15 Naomh Colum Cille 1-5

Tulach Og 1-5 Fintona 15-17

LADIES FIXTURES

SATURDAY NOV 1ST

Ulster Junior Club Championship Semi-Final

At Drumragh, 2pm

Drumragh vs Cavan Gaels

ACL Division 2 Semi-Final at 3pm

Loughmacrory vs Kildress

SUNDAY NOV 2ND

Ulster Senior Club Championship Semi-Final

At Lurgan (Cavan) at 2pm

Lurgan Gaels vs Errigal Ciaran

Under-16 Championship at 11am

Gr 2

Errigal Ciaran vs Clonoe

Drumquin vs Cookstown

Gr 3 (2pm)

Moy vs Fintona

LADIES RESULTS

Ulster Intermediate Club Championship First Rd

St Brigids (Monaghan) 5-10 Aghyaran 1-10

Ulster Junior Club Championship First Rd

Devenish 0-2 Drumragh 1-9

ACL Division 1 Semi-Final

Dungannon 0-12 St Macartans 0-8

ACL Division 2 Playoff

Beragh 3-4 Ardboe 1-5

ACL Division 3 Final

Castlederg 2-10 Donaghmore 0-13

ACL Division 4 Final

Drumquin 4-18 Galbally 4-11

Under-16 Championship

Gr 3

Trillick 2-9 Galbally 1-11

Moy 10-14 Strabane 3-9

Gr 4

Badoney 1-2 Pomeroy 7-12

Moortown 2-10 Naomh Eoghan 4-6

Sperrin Og 6-5 Tattyreagh 3-10

Under-16 Gr 1 Platinum Final

Kildress 1-9 An Charraig Mhor 1-7

