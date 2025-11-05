Advertisement

GAA- Results & Fixtures

  • 5 November 2025
GAA- Results & Fixtures
5 November 2025
2 minutes read

FIXTURES

WEDNESDAY NOV 5TH

Minor Gr 1 Hurling Championship Final

At Garvaghey, 7.30pm

Eoghan Ruadh vs Eire Ogs

SATURDAY NOV 8TH

Ulster Senior Club C’ship First Rd

At Healy Park, 7.15pm

Loughmacrory vs Kilcoo

Ulster Intermediate Club C’ship First Rd

At Healy Park, 5pm

Clonoe vs Saval (Down)

Under-16 Gr 2 League Final at 2pm

At Augher: Na Doiri Ogs vs Omagh

Under-16 Gr 4 League Final at 2pm

At Strabane: Gortin vs Urney

Under-13 League at 11am

Eglish vs Clonoe

Dungannon vs Coalisland

Omagh vs Galbally

Killeeshil vs Loughmacrory

Errigal Ciaran vs An Charraig Mhor

Trillick vs Drumragh

Greencastle vs Fintona

Pomeroy vs Kildress

Ardboe vs Moy

Dromore vs Beragh

Naomh Brid vs Donaghmore

Drumquin vs Brackaville

Clogher vs Augher

Eskra vs Tattyreagh

C na nGael/Glen vs Aghyaran

Strabane vs Gortin

Owen Roes vs Castlederg

Cookstown vs Moortown

RESULTS

ACL Division One Final

Trillick 1-17 Dungannon 0-7

Ulster Junior Club C’ship First Rd

Slaughtmanus 2-8 Clogher 5-15

Under-16 Gr 3 Championship Final

Strabane 4-6 Castlederg 3-6

Under-16 League

Gr 1 Final

An Charraig Mhor 6-15 Loughmacrory 1-7

Gr 2 Semi-Finals

Omagh 0-16 Drumragh 2-9

Na Doiri Oga 3-13 Greencatsle 2-13

Gr 4 Semi-Finals

Gortin 2-14 Aghyaran 1-6

Urney 2-19 Brackaville 0-12

Ulster Schools MacRory Cup

Omagh CBS 2-12 St Patrick’s Armagh 4-12

St Jospeh’s Donaghmore 4-13 St Macartans Monaghan 3-8

Ulster Schools Faul Cup

Holy Cross Strabane 5-11 Colaiste na Carraige 3-16

Under-13 League

An Charraig Mhor 5-12 Omagh 1-7

Aghyaran 1-13 Owen Roes 0-1

Beragh 3-4 Drumragh 1-2

Galbally 7-8 Killeeshil 3-5

Fintona 6-14 Dromore 1-7

Trillick 6-11 Greencastle 1-3

Donaghmore 9-14 Ardboe 4-2

Moortown 0-9 Eglish 6-6

Moy 5-10 Dungannon 6-3

Kildress 12-14 Cookstown 3-2

Clonoe 4-12 Pomeroy 5-4

Castlederg 1-7 Strabane 5-4

Gortin 8-9 C na nGael/Glen 5-4

Tattyreagh 6-7 Clogher 12-4

Ulster Intermediate Hurling Club C’ship First Rd

St Eunans 1-9 Eire Ogs 1-16

Hurling- Under-18 League

Naomh Colum Cille 3-10 Omagh 3-10

Fintona 3-12 Eire Ogs 3-10

Eoghan Ruadh 13-31 Tulach Og 1-4

LADIES FIXTURES

THURSDAY NOV 6TH

ACL Division 1 Semi-Final at 7.30pm

Trillick vs Errigal Ciaran

SATURDAY NOV 8TH

Camogie- Ulster Junior B Championship Final

TBA: Eire Ogs vs Derrynoose

SUNDAY NOV 9TH

ACL Division 2 Semi-Final at 2pm

Edendork vs Aghyaran

Under-16 Gr 2 Championship Semi-Finals at 11am

Drumragh vs Trillick

Cookstown vs St Macartans

Ulster Minor Club Championship First Rd at 2pm

Clann Eireann (Armagh) vs Omagh St Enda’s

Camogie- Ulster Bridie McMenamin Shield Semi-Final

At Pearse Og Park, Armagh, 1pm

Brocagh vs St Brigids

LADIES RESULTS

Ulster Senior Club Championship Semi-Final

Lurgan Gaels 0-11 Errigal Ciaran 0-12

Ulster Junior Club Championship Semi-Final

Drumragh 3-10 Cavan Gaels 3-11 (aet)

ACL Division 2 Semi-Final

Loughmacrory 2-3 Kildress 1-7

Under-16 Championship

Gr 2

Drumquin 4-12 Cookstown 7-7

Errigal Ciaran 5-11 Clonoe 4-5

Gr 3

Moy 6-14 Fintona 5-2

Aghyaran 4-6 Drumragh 12-12

Gr 4

Sperrin Og Pomeroy

Camogie- Ulster Junior B C’ship Semi-Final

Eire Ogs 0-12 Crosserlough 2-4

