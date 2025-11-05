GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
WEDNESDAY NOV 5TH
Minor Gr 1 Hurling Championship Final
At Garvaghey, 7.30pm
Eoghan Ruadh vs Eire Ogs
SATURDAY NOV 8TH
Ulster Senior Club C’ship First Rd
At Healy Park, 7.15pm
Ulster Intermediate Club C’ship First Rd
At Healy Park, 5pm
Clonoe vs Saval (Down)
Under-16 Gr 2 League Final at 2pm
At Augher: Na Doiri Ogs vs Omagh
Under-16 Gr 4 League Final at 2pm
At Strabane: Gortin vs Urney
Under-13 League at 11am
Eglish vs Clonoe
Dungannon vs Coalisland
Omagh vs Galbally
Killeeshil vs Loughmacrory
Errigal Ciaran vs An Charraig Mhor
Trillick vs Drumragh
Greencastle vs Fintona
Pomeroy vs Kildress
Ardboe vs Moy
Dromore vs Beragh
Naomh Brid vs Donaghmore
Drumquin vs Brackaville
Clogher vs Augher
Eskra vs Tattyreagh
C na nGael/Glen vs Aghyaran
Strabane vs Gortin
Owen Roes vs Castlederg
Cookstown vs Moortown
RESULTS
ACL Division One Final
Trillick 1-17 Dungannon 0-7
Ulster Junior Club C’ship First Rd
Slaughtmanus 2-8 Clogher 5-15
Under-16 Gr 3 Championship Final
Strabane 4-6 Castlederg 3-6
Under-16 League
Gr 1 Final
An Charraig Mhor 6-15 Loughmacrory 1-7
Gr 2 Semi-Finals
Omagh 0-16 Drumragh 2-9
Na Doiri Oga 3-13 Greencatsle 2-13
Gr 4 Semi-Finals
Gortin 2-14 Aghyaran 1-6
Urney 2-19 Brackaville 0-12
Ulster Schools MacRory Cup
Omagh CBS 2-12 St Patrick’s Armagh 4-12
St Jospeh’s Donaghmore 4-13 St Macartans Monaghan 3-8
Ulster Schools Faul Cup
Holy Cross Strabane 5-11 Colaiste na Carraige 3-16
Under-13 League
An Charraig Mhor 5-12 Omagh 1-7
Aghyaran 1-13 Owen Roes 0-1
Beragh 3-4 Drumragh 1-2
Galbally 7-8 Killeeshil 3-5
Fintona 6-14 Dromore 1-7
Trillick 6-11 Greencastle 1-3
Donaghmore 9-14 Ardboe 4-2
Moortown 0-9 Eglish 6-6
Moy 5-10 Dungannon 6-3
Kildress 12-14 Cookstown 3-2
Clonoe 4-12 Pomeroy 5-4
Castlederg 1-7 Strabane 5-4
Gortin 8-9 C na nGael/Glen 5-4
Tattyreagh 6-7 Clogher 12-4
Ulster Intermediate Hurling Club C’ship First Rd
St Eunans 1-9 Eire Ogs 1-16
Hurling- Under-18 League
Naomh Colum Cille 3-10 Omagh 3-10
Fintona 3-12 Eire Ogs 3-10
Eoghan Ruadh 13-31 Tulach Og 1-4
LADIES FIXTURES
THURSDAY NOV 6TH
ACL Division 1 Semi-Final at 7.30pm
Trillick vs Errigal Ciaran
SATURDAY NOV 8TH
Camogie- Ulster Junior B Championship Final
TBA: Eire Ogs vs Derrynoose
SUNDAY NOV 9TH
ACL Division 2 Semi-Final at 2pm
Edendork vs Aghyaran
Under-16 Gr 2 Championship Semi-Finals at 11am
Drumragh vs Trillick
Cookstown vs St Macartans
Ulster Minor Club Championship First Rd at 2pm
Clann Eireann (Armagh) vs Omagh St Enda’s
Camogie- Ulster Bridie McMenamin Shield Semi-Final
At Pearse Og Park, Armagh, 1pm
Brocagh vs St Brigids
LADIES RESULTS
Ulster Senior Club Championship Semi-Final
Lurgan Gaels 0-11 Errigal Ciaran 0-12
Ulster Junior Club Championship Semi-Final
Drumragh 3-10 Cavan Gaels 3-11 (aet)
ACL Division 2 Semi-Final
Loughmacrory 2-3 Kildress 1-7
Under-16 Championship
Gr 2
Drumquin 4-12 Cookstown 7-7
Errigal Ciaran 5-11 Clonoe 4-5
Gr 3
Moy 6-14 Fintona 5-2
Aghyaran 4-6 Drumragh 12-12
Gr 4
Sperrin Og Pomeroy
Camogie- Ulster Junior B C’ship Semi-Final
Eire Ogs 0-12 Crosserlough 2-4