GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
SATURDAY NOV 28TH
Under-13 League at 11am
Clonoe vs Moortown
Augher vs Eskra
Clogher vs Drumquin
Castlederg vs Aghyaran
Gortin vs Owen Roes
Strabane vs C na nGael/Glen
Killeeshil vs Errigal Ciaran
Loughmacrory vs Omagh
Pomeroy vs Cookstown
Moy vs Donaghmore
Coalisland vs Ardboe
Dungannon vs Naomh Brid
Trillick vs Beragh
Fintona vs Drumragh
Greencastle vs Dromore
Galbally vs An Charraig Mhor
Kildress vs Eglish
Camogie- All-Ireland Junior B Championship Semi-Final
At TU Blachardstown, 1.30pm
Father Murphy’s vs Carrickmore Eire Ogs
SUNDAY NOV 29TH
Hurling- Ulster Intermediate Club Championship Final
At Clones, 1pm
Carrickmore Eire Ogs vs Lisbellaw
St Paul’s Minor Club Tournament First Rd
At Colaise Feirste, 1pm
Ardboe vs Dromintee
Camogie- All-Ireland Intermediate Championship Semi-Final
At Tullamore, 1pm
Eglish vs Ballincollig
RESULTS
Ulster Intermediate Club Championship Semi-Final
An Cuchulainn 2-11 Clonoe 1-13
Ulster Junior Club Championship Final
Clogher 1-12 Emyvale 0-14
St Paul’s Minor Club Tournament Prem Rd
Ardboe 5-13 Roger Casements 0-18
Under-13 League
Ardboe 6-4 Dungannon 8-10
An Charraig Mhor 3-10 Loughmacrory 0-10
Omagh 13-13 Killeeshil 2-7
Drumragh 5-10 Greencastle 6-2
Galbally 5-8 Errigal Ciaran 3-4
Beragh 1-2 Fintona 7-13
Trillick 1-5 Dromore 1-5
Moy 7-7 Naomh Brid 5-10
Eskra 7-9 Clogher 4-5
Owen Roes 1-5 Strabane 2-2
Clonoe 5-6 Cookstown 4-7
Moortown 3-4 Kildress 5-11
Eglish 1-3 Pomeroy 3-5
Camogie- Ulster Intermediate Championship Final Replay
Eglish 1-10 Crossmaglen 0-12
Camogie- Ulster Bride McMenamin Shield Final
Brocagh 4-9 Aghaderg 1-6
Ladies Football Under-16 Gr 2 Championship Final
Errigal Ciaran 1-6 St Macartans 3-10
Hurling-Minor Gr 3 Championship Final
Tulach Og 3-3 Naomh Colum Cille 9-14