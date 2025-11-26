Advertisement

  • 26 November 2025
GAA- Results & Fixtures
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 26 November 2025
FIXTURES

SATURDAY NOV 28TH

Under-13 League at 11am

Clonoe vs Moortown

Augher vs Eskra

Clogher vs Drumquin

Castlederg vs Aghyaran

Gortin vs Owen Roes

Strabane vs C na nGael/Glen

Killeeshil vs Errigal Ciaran

Loughmacrory vs Omagh

Pomeroy vs Cookstown

Moy vs Donaghmore

Coalisland vs Ardboe

Dungannon vs Naomh Brid

Trillick vs Beragh

Fintona vs Drumragh

Greencastle vs Dromore

Galbally vs An Charraig Mhor

Kildress vs Eglish

Camogie- All-Ireland Junior B Championship Semi-Final

At TU Blachardstown, 1.30pm

Father Murphy’s vs Carrickmore Eire Ogs

SUNDAY NOV 29TH

Hurling- Ulster Intermediate Club Championship Final

At Clones, 1pm

Carrickmore Eire Ogs vs Lisbellaw

St Paul’s Minor Club Tournament First Rd

At Colaise Feirste, 1pm

Ardboe vs Dromintee

Camogie- All-Ireland Intermediate Championship Semi-Final

At Tullamore, 1pm

Eglish vs Ballincollig

RESULTS

Ulster Intermediate Club Championship Semi-Final

An Cuchulainn 2-11 Clonoe 1-13

Ulster Junior Club Championship Final

Clogher 1-12 Emyvale 0-14

St Paul’s Minor Club Tournament Prem Rd

Ardboe 5-13 Roger Casements 0-18

Under-13 League

Ardboe 6-4 Dungannon 8-10

An Charraig Mhor 3-10 Loughmacrory 0-10

Omagh 13-13 Killeeshil 2-7

Drumragh 5-10 Greencastle 6-2

Galbally 5-8 Errigal Ciaran 3-4

Beragh 1-2 Fintona 7-13

Trillick 1-5 Dromore 1-5

Moy 7-7 Naomh Brid 5-10

Eskra 7-9 Clogher 4-5

Owen Roes 1-5 Strabane 2-2

Clonoe 5-6 Cookstown 4-7

Moortown 3-4 Kildress 5-11

Eglish 1-3 Pomeroy 3-5

Camogie- Ulster Intermediate Championship Final Replay

Eglish 1-10 Crossmaglen 0-12

Camogie- Ulster Bride McMenamin Shield Final

Brocagh 4-9 Aghaderg 1-6

Ladies Football Under-16 Gr 2 Championship Final

Errigal Ciaran 1-6 St Macartans 3-10

Hurling-Minor Gr 3 Championship Final

Tulach Og 3-3 Naomh Colum Cille 9-14

