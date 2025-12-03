Advertisement

GAA- Results & Fixtures

  • 3 December 2025
GAA- Results & Fixtures
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 3 December 2025
FIXTURES

THURSDAY DECEMBER 4TH

Ulster Schools MacRory Cup

At Stewartstown, 5.30pm

St Pat’s Academy Dungannon vs Cathaoir Dhoire

SATURDAY DECEMBER 6TH

All-Ireland Junior Club Championship Quarter-Final

At Stewartstown, 4.30pm

Clogher vs Tara GFC (London)

RESULTS

Ulster Intermediate Hurling Club Championship Final

Carrickmore Eire Ogs 1-18 Lisbellaw 0-15

Ulster Schools MacRory Cup

St Joseph’s Donaghmore 2-15 St Pat’s Academy Dungannon 3-12

Ulster Schools Rannafast Cup Quarter-Final

Omagh CBS 1-15 St Patrick’s Cavan 2-10

St Paul’s Minor Club Tournament First Rd

Dromintee 2-15 Ardboe 1-11

Ulster Schools Corn na Nog Semi-Final

St Pat’s Academy Dungannon 3-14 Omagh CBS 2-17 (AET, St Pat’s won on pens)

Camogie- All-Ireland Intermediate Club Championship Semi-Final

Eglish 1-6 Ballincollig (Cork) 1-12

Camogie- All-Ireland Junior B Club Championship Semi-Final

Carrickmore Eire Ogs 0-10 Fr Murphy’s (London) 0-3

Under-13 Football League

Galbally 1-4 An Charraig Mhor 3-7

Loughmacrory 4-7 Omagh 4-5

Killeeshil 1-7 Errigal Ciaran 8-11

Greencastle 0-4 Dromore 6-14

Fintona 11-13 Drumragh 4-3

Trillick 4-4 Beragh 4-4

Dungannon 7-5 Naomh Brid 2-6

Clonoe 7-7 Moortown 7-7

Pomeroy 2-3 Cookstown 7-5

Kildress 2-8 Eglish 3-5

Augher 5-5 Eskra 9-8

Clogher 4-5 Drumquin 3-9

Gortin 6-14 Owen Roes 0-5

