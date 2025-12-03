GAA- Results & Fixtures

FIXTURES
THURSDAY DECEMBER 4TH
Ulster Schools MacRory Cup
At Stewartstown, 5.30pm
St Pat’s Academy Dungannon vs Cathaoir Dhoire
SATURDAY DECEMBER 6TH
All-Ireland Junior Club Championship Quarter-Final
At Stewartstown, 4.30pm
Clogher vs Tara GFC (London)
RESULTS
Ulster Intermediate Hurling Club Championship Final
Carrickmore Eire Ogs 1-18 Lisbellaw 0-15
Ulster Schools MacRory Cup
St Joseph’s Donaghmore 2-15 St Pat’s Academy Dungannon 3-12
Ulster Schools Rannafast Cup Quarter-Final
Omagh CBS 1-15 St Patrick’s Cavan 2-10
St Paul’s Minor Club Tournament First Rd
Dromintee 2-15 Ardboe 1-11
Ulster Schools Corn na Nog Semi-Final
St Pat’s Academy Dungannon 3-14 Omagh CBS 2-17 (AET, St Pat’s won on pens)
Camogie- All-Ireland Intermediate Club Championship Semi-Final
Eglish 1-6 Ballincollig (Cork) 1-12
Camogie- All-Ireland Junior B Club Championship Semi-Final
Carrickmore Eire Ogs 0-10 Fr Murphy’s (London) 0-3
Under-13 Football League
Galbally 1-4 An Charraig Mhor 3-7
Loughmacrory 4-7 Omagh 4-5
Killeeshil 1-7 Errigal Ciaran 8-11
Greencastle 0-4 Dromore 6-14
Fintona 11-13 Drumragh 4-3
Trillick 4-4 Beragh 4-4
Dungannon 7-5 Naomh Brid 2-6
Clonoe 7-7 Moortown 7-7
Pomeroy 2-3 Cookstown 7-5
Kildress 2-8 Eglish 3-5
Augher 5-5 Eskra 9-8
Clogher 4-5 Drumquin 3-9
Gortin 6-14 Owen Roes 0-5