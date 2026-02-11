GAA Results & Fixtures

FIXTURES
FRIDAY FEBRUARY 13TH
Ulster Schools MacRory Cup Final Replay at Armagh, 7.30pm
St Patrick’s Academy Dungannon vs Abbey CBS
Ulster Junior Club League at 8pm
Stewartstown vs Moneymore
SUNDAY FEBRUARY 15TH
National League Div 2 at Healy Park, 3.45pm
Tyrone vs Cavan
Ulster Senior Club League at 12 noon
Eglish vs Burren
Ulster Intermediate Club League at 12 noon
Owen Roes vs Red Hughs
Ulster Junior Club League
Strabane vs Naomh Mhuire (10.30am)
Derrytresk vs Sean McDermotts (12 noon)
Ulster Under-20 Hurling Cup at Ballycran, 12 noon
Down vs Tyrone
Ulster Minor Hurling Shield at Garvaghey, 12 noon
Tyrone vs Donegal
RESULTS
Ulster Schools MacRory Cup Final
St Patrick’s Academy Dungannon 1-15 Abbey CBS Newry 0-18
Ulster Junior Club League
Ballerin 0-13 Strabane 0-16
Lacken 2-12 Brocagh 0-9
Derrytresk 1-13 Truagh Gaels 1-9
Naomh Brid 3-18 Brackaville 2-10
Stewartstown 4-10 Ballyhegan 1-14
National Hurling League Div Three
Tyrone 0-15 Wicklow 3-14
Ulster Under-20 Hurling Cup
Tyrone 1-15 Wicklow 2-11
Ulster Minor Hurling Shield
Tyrone 1-14 Armagh 1-16
Ladies National Football League Div Two
Tyrone 1-8 Donegal 3-9