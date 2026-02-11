Advertisement

GAA Results & Fixtures

  • 11 February 2026
GAA Results & Fixtures
WeAre TyroneBy WeAre Tyrone - 11 February 2026
Less than a minute

FIXTURES

FRIDAY FEBRUARY 13TH

Ulster Schools MacRory Cup Final Replay at Armagh, 7.30pm

St Patrick’s Academy Dungannon vs Abbey CBS

Ulster Junior Club League at 8pm

Stewartstown vs Moneymore

SUNDAY FEBRUARY 15TH

National League Div 2 at Healy Park, 3.45pm

Tyrone vs Cavan

Ulster Senior Club League at 12 noon

Eglish vs Burren

Ulster Intermediate Club League at 12 noon

Owen Roes vs Red Hughs

Ulster Junior Club League

Strabane vs Naomh Mhuire (10.30am)

Derrytresk vs Sean McDermotts (12 noon)

Ulster Under-20 Hurling Cup at Ballycran, 12 noon

Down vs Tyrone

Ulster Minor Hurling Shield at Garvaghey, 12 noon

Tyrone vs Donegal

RESULTS

Ulster Schools MacRory Cup Final

St Patrick’s Academy Dungannon 1-15 Abbey CBS Newry 0-18

Ulster Junior Club League

Ballerin 0-13 Strabane 0-16

Lacken 2-12 Brocagh 0-9

Derrytresk 1-13 Truagh Gaels 1-9

Naomh Brid 3-18 Brackaville 2-10

Stewartstown 4-10 Ballyhegan 1-14

National Hurling League Div Three

Tyrone 0-15 Wicklow 3-14

Ulster Under-20 Hurling Cup

Tyrone 1-15 Wicklow 2-11

Ulster Minor Hurling Shield

Tyrone 1-14 Armagh 1-16

Ladies National Football League Div Two

Tyrone 1-8 Donegal 3-9

Related posts:

GAA- Last weekend’s Talking Points Abbey block ‘Road’ to Final for Tyrone schools in MacRory Cup Tyrone Ladies hoping to build on last year’s success

You can share this post!

BROUGHT TO YOU BY