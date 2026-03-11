Sports update: Tyrone GAA fixtures and results

FIXTURES
THURSDAY MARCH 12TH
Jim Devlin Cup at 7.30pm
Greencastle vs Galbally
Killeeshil vs Omagh
FRIDAY MARCH 13TH
Jim Devlin Cup at 7.30pm
Rock vs Clonoe (7.30)
An Charraig Mhor vs Aghyaran (8pm)
Kildress vs Loughmacrory (8pm)
Ulster Intermediate League Q-Final at 8pm
Desertmartin vs Owen Roes
Under-14 Dev League at 6.30pm
Eglish vs Donaghmore
Tyrone camogs lose their unbeaten tag against strong Armagh side
SATURDAY MARCH 14TH
National Football League Div 2
At Croke Park, 5pm
Meath vs Tyrone
Ulster Minor Football League
At Breffni Park, 12 noon
Cavan vs Tyrone
All-Ireland PPS C Football Final- Dr Eamon O’Sullivan Cup
At Ballyshannon, 2pm
St Ciaran’s College Ballygawley vs Balla Secondary School Castlebar
Under-14 League at 11am
Gr 1
Ardboe vs Omagh
Donaghmore vs Fintona
Eglish vs Loughmacrory
Galbally vs Cookstown
Gr 2
Dromore vs Aghyaran
Clonoe vs Trillick
Coalisland vs Killeeshil
Dungannon vs Kildress
Pomeroy vs Beragh (10am)
Moy vs Moortown
Gr 3
Aghaloo vs Naomh Brid
Drumragh vs Greencastle
Eskra vs Clogher
Strabane vs Edendork
Gr 4
Augher vs Sperrin Gaels
Drumquin vs Brackaville
Naomh Eoghan vs Tattyreagh
Stewartstown vs Castlederg
Urney vs Rock
Dev League
Cookstown vs An Charraig Mhor
Omagh vs Galbally
SUNDAY MARCH 15TH
Ulster Junior Club League Semi-Final at 11am
Stewartstown vs Naomh Mhuire
Jim Devlin Cup at 2pm
Aghaloo vs Killyclogher
Derrylaughan vs Trillick
Drumquin vs Ardboe
Killeeshil vs Omagh
Naomh Eoghan vs Dromore
Owen Roes vs Dungannon
McGarrity Cup at 2pm
Clann na nGael vs Eskra
Urney vs Stewartstown
Brocagh vs Drumragh
Tattyreagh vs Fintona (11am)
Omagh Thirds vs Glenelly
Cookstown Thirds vs Augher
Minor League at 2pm
Gr 1
Cappagh vs Dromore
Dungannon vs Errigal Ciaran
Donaghmore vs Eglish
Loughmacrory vs Fintona
Omagh vs Ardboe
Cookstown vs An Charraig Mhor
Gr 2
Clonoe vs Kildress
Coalisland vs Beragh
Drumragh vs Stewartstown
Galbally vs Drumquin
Moy vs Na Doiri Oga
Trillick vs Greencastle
Gr 3
Aghyaran vs Castlederg
Aghaloo vs Killeeshil
Brackaville vs Edendork
Rock vs Gleann na nOg
Moortown vs Naomh Brid
Tattyreagh vs Naomh Eoghan
Owen Roes vs Gortin
Strabane vs Sperrin Gaels
Dev League
Dromore vs Cookstown
Eglish vs Beragh
Omagh vs Errigal Ciaran
Donaghmore vs An Charraig Mhor
Under-14 Gr 1 League at 2pm
An Charraig Mhor vs Errigal Ciaran
Under-14 Dev League at 10.30am
Dungannon vs Errigal Ciaran
RESULTS
Ulster Minor Football League
Tyrone 5-24 Fermanagh 2-4
Ulster Intermediate Club League
Craigbane 2-13 Owen Roes 2-15
Ulster Junior Club League
Brackaville 0-12 Drum 1-9
Brocagh 4-13 Eire Og Armagh 0-7
Naomh Mhuire vs Derrytresk
Minor League
Gr 1
An Charraig Mhor 4-14 Omagh 2-13
Dromore 1-10 Donaghmore 0-12
Dungannon 2-17 Cookstown 3-11
Fintona 1-4 Cappagh 5-16
Errigal Ciaran 2-10 Eglish 1-23
Gr 2
Beragh 3-12 Clonoe 1-8
Drumquin 2-10 Moy 2-13
Greencastle 2-8 Galbally 2-8
Stewartstown 2-15 Trillick 5-12
Na Doiri Oga 2-8 Coalisland 1-9
Urney 0-8 Drumragh 0-24
Gr 3
Castlederg 7-10 Tattyreagh 0-5
Edendork 8-11 Aghaloo 4-9
Gleann na Nog 0-6 Pomeroy 9-20
Gortin 0-14 Strabane 3-9
Killeeshil 5-10 Moortown 2-4
Naomh Eoghan 0-4 Owen Roes 1-10
Naomh Brid 5-22 Rock 0-17
Sperrin Gaels 6-11 Eskra 3-8
Dev League
An Charraig Mhor 3-14 Omagh 4-10
Cookstown 2-18 Beragh 1-7
Donaghmore 4-14 Eglish 1-11
Errigal Ciaran 2-8 Dromore 2-9
Under-14 League
Gr 1
Cookstown vs An Charraig Mhor
Errigal Ciaran 0-13 Donaghmore 2-14
Fintona 4-23 Eglish 3-7
Omagh 7-17 Galbally 2-4
Gr 2
Aghyaran 7-17 Moy 1-6
Beragh 1-9 Coalisland 8-10
Cappagh 1-3 Clonoe 3-5
Kildress 3-11 Dromore 0-10
Trillick 4-11 Dungannon 1-5
Moortown 1-5 Pomeroy 4-12
Gr 3
Clogher 6-8 Gortin 1-11
Edendork 11-6 Eskra 9-11
Greencastle 2-9 Aghaloo 7-4
Naomh Brid 2-18 Strabane 1-3
Owen Roes 4-4 Drumragh 6-14
Gr 4
Tattyreagh 7-11 Stewartstown 6-2
Brackaville 9-18 Naomh Eoghan 0-4
Castlederg 6-6 Urney 4-15
Stewartstown 1-13 Brackaville 4-9
Rock 3-5 Augher 1-8
Sperrin Gaels 1-4 Drumquin 6-8
Dev League
An Charraig Mhor 16-6 Eglish 5-4
Galbally 8-16 Dungannon 2-4
Donaghmore 0-6 Omagh 7-23
National Hurling League Div 3
Tyrone 3-22 Armagh 0-11
LADIES FIXTURES
SATURDAY MARCH 14TH
Ulster U14 Festival of Football
Cavan vs Tyrone (1.30)
Down vs Tyrone (2.30pm)
Under-14 Dev League at 10am
Cookstown vs Pomeroy
SUNDAY MARCH 15TH
Ulster U-16 Championship at 2pm
Monaghan vs Tyrone
Under-14 League at 11am
Gr 1
Dromore vs Dungannon
St Macartans vs Errigal Ciaran
Gr 2
Ardboe vs Omagh
Donaghmore vs Killeeshil
Pomeroy vs Moy
Trillick vs Cookstown
Gr 3
Badoney vs Drumquin
Gortin vs Drumquin
Fintona vs Clonoe (12.30)
Edendork vs Loughmacrory
Sperrin Gaels vs Galbally
Gr 4
Beragh vs Aghyaran
Moortown vs Drumragh
Strabane vs Tattyreagh
Gr 5
Castlederg vs Stewartstown
Derrylaughan vs Naomh Eoghan
Owen Roes vs Eglish
Sperrin Og vs Urney
Dev League
Errigal Ciaran vs Dungannon
Kildress vs An Charraig Mhor
Camogie- Minor C Championship at 2pm
Tyrone vs Donegal
LADIES RESULTS
Ulster Minor Championship
Antrim 0-7 Tyrone 4-9
Under-14 League at 11am
Gr 1
Cappagh 13-8 An Charraig Mhor 4-10
Dromore 3-15 Kildress 1-5
Dungannon 4-3 St Macartans 4-10
Gr 2
Cookstown 11-9 Donaghmore 0-5
Killeeshil 2-5 Pomeroy 10-11
Trillick 5-8 Omagh 5-4
Gr 3
Sperrin Gaels bt Clonoe
Loughmacrory 7-6 Badoney 10-2
Edendork 2-5 Fintona 6-15
Galbally 6-5 Drumquin 3-11
Gr 4
Aghyaran 8-13 Coalisland 1-4
Beragh 1-6 Strabane 11-16
Tattyreagh 3-7 Drumragh 9-15
Gr 5
Eglish 4-2 Castlederg 5-8
Sperrin Og 1-4 Owen Roes 5-4
Stewartstown 5-5 Derrylaughan 7-4
Urney bt Naomh Eoghan
Dev League
An Charraig Mhor 0-1 Dungannon 8-10
Kildress 7-5 Cookstown 1-1
St Macartans 0-3 Errigal Ciaran 6-17
National Camogie League Div 3A
Armagh 4-11 Tyrone 2-10
Camogie- All-Ireland U16 C Championship
Tyrone 7-7 Mayo 1-2