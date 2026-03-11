Advertisement

Sports update: Tyrone GAA fixtures and results

  • 11 March 2026
FIXTURES

THURSDAY MARCH 12TH

Jim Devlin Cup at 7.30pm

Greencastle vs Galbally

Killeeshil vs Omagh

FRIDAY MARCH 13TH

Jim Devlin Cup at 7.30pm

Rock vs Clonoe (7.30)

An Charraig Mhor vs Aghyaran (8pm)

Kildress vs Loughmacrory (8pm)

Ulster Intermediate League Q-Final at 8pm

Desertmartin vs Owen Roes

Under-14 Dev League at 6.30pm

Eglish vs Donaghmore

Tyrone camogs lose their unbeaten tag against strong Armagh side

SATURDAY MARCH 14TH

National Football League Div 2

At Croke Park, 5pm

Meath vs Tyrone

Ulster Minor Football League

At Breffni Park, 12 noon

Cavan vs Tyrone

All-Ireland PPS C Football Final- Dr Eamon O’Sullivan Cup

At Ballyshannon, 2pm

St Ciaran’s College Ballygawley vs Balla Secondary School Castlebar

Under-14 League at 11am

Gr 1

Ardboe vs Omagh

Donaghmore vs Fintona

Eglish vs Loughmacrory

Galbally vs Cookstown

Gr 2

Dromore vs Aghyaran

Clonoe vs Trillick

Coalisland vs Killeeshil

Dungannon vs Kildress

Pomeroy vs Beragh (10am)

Moy vs Moortown

Gr 3

Aghaloo vs Naomh Brid

Drumragh vs Greencastle

Eskra vs Clogher

Strabane vs Edendork

Nick Griggs fears no-one ahead of World Championship debut

Gr 4

Augher vs Sperrin Gaels

Drumquin vs Brackaville

Naomh Eoghan vs Tattyreagh

Stewartstown vs Castlederg

Urney vs Rock

Dev League

Cookstown vs An Charraig Mhor

Omagh vs Galbally

SUNDAY MARCH 15TH

Ulster Junior Club League Semi-Final at 11am

Stewartstown vs Naomh Mhuire

Jim Devlin Cup at 2pm

Aghaloo vs Killyclogher

Derrylaughan vs Trillick

Drumquin vs Ardboe

Killeeshil vs Omagh

Naomh Eoghan vs Dromore

Owen Roes vs Dungannon

McGarrity Cup at 2pm

Clann na nGael vs Eskra

Urney vs Stewartstown

Brocagh vs Drumragh

Tattyreagh vs Fintona (11am)

Omagh Thirds vs Glenelly

Cookstown Thirds vs Augher

Minor League at 2pm

Gr 1

Cappagh vs Dromore

Dungannon vs Errigal Ciaran

Donaghmore vs Eglish

Loughmacrory vs Fintona

Omagh vs Ardboe

Cookstown vs An Charraig Mhor

Gr 2

Clonoe vs Kildress

Coalisland vs Beragh

Drumragh vs Stewartstown

Galbally vs Drumquin

Moy vs Na Doiri Oga

Trillick vs Greencastle

Gr 3

Aghyaran vs Castlederg

Aghaloo vs Killeeshil

Brackaville vs Edendork

Rock vs Gleann na nOg

Moortown vs Naomh Brid

Tattyreagh vs Naomh Eoghan

Owen Roes vs Gortin

Strabane vs Sperrin Gaels

Dev League

Dromore vs Cookstown

Eglish vs Beragh

Omagh vs Errigal Ciaran

Donaghmore vs An Charraig Mhor

Under-14 Gr 1 League at 2pm

An Charraig Mhor vs Errigal Ciaran

Under-14 Dev League at 10.30am

Dungannon vs Errigal Ciaran

RESULTS

Ulster Minor Football League

Tyrone 5-24 Fermanagh 2-4

Ulster Intermediate Club League

Craigbane 2-13 Owen Roes 2-15

Ulster Junior Club League

Brackaville 0-12 Drum 1-9

Brocagh 4-13 Eire Og Armagh 0-7

Naomh Mhuire vs Derrytresk

Minor League

Gr 1

An Charraig Mhor 4-14 Omagh 2-13

Dromore 1-10 Donaghmore 0-12

Dungannon 2-17 Cookstown 3-11

Fintona 1-4 Cappagh 5-16

Errigal Ciaran 2-10 Eglish 1-23

Gr 2

Beragh 3-12 Clonoe 1-8

Drumquin 2-10 Moy 2-13

Greencastle 2-8 Galbally 2-8

Stewartstown 2-15 Trillick 5-12

Na Doiri Oga 2-8 Coalisland 1-9

Urney 0-8 Drumragh 0-24

Gr 3

Castlederg 7-10 Tattyreagh 0-5

Edendork 8-11 Aghaloo 4-9

Gleann na Nog 0-6 Pomeroy 9-20

Gortin 0-14 Strabane 3-9

Killeeshil 5-10 Moortown 2-4

Naomh Eoghan 0-4 Owen Roes 1-10

Naomh Brid 5-22 Rock 0-17

Sperrin Gaels 6-11 Eskra 3-8

Dev League

An Charraig Mhor 3-14 Omagh 4-10

Cookstown 2-18 Beragh 1-7

Donaghmore 4-14 Eglish 1-11

Errigal Ciaran 2-8 Dromore 2-9

Under-14 League

Gr 1

Cookstown vs An Charraig Mhor

Errigal Ciaran 0-13 Donaghmore 2-14

Fintona 4-23 Eglish 3-7

Omagh 7-17 Galbally 2-4

Gr 2

Aghyaran 7-17 Moy 1-6

Beragh 1-9 Coalisland 8-10

Cappagh 1-3 Clonoe 3-5

Kildress 3-11 Dromore 0-10

Trillick 4-11 Dungannon 1-5

Moortown 1-5 Pomeroy 4-12

Gr 3

Clogher 6-8 Gortin 1-11

Edendork 11-6 Eskra 9-11

Greencastle 2-9 Aghaloo 7-4

Naomh Brid 2-18 Strabane 1-3

Owen Roes 4-4 Drumragh 6-14

Gr 4

Tattyreagh 7-11 Stewartstown 6-2

Brackaville 9-18 Naomh Eoghan 0-4

Castlederg 6-6 Urney 4-15

Stewartstown 1-13 Brackaville 4-9

Rock 3-5 Augher 1-8

Sperrin Gaels 1-4 Drumquin 6-8

Dev League

An Charraig Mhor 16-6 Eglish 5-4

Galbally 8-16 Dungannon 2-4

Donaghmore 0-6 Omagh 7-23

National Hurling League Div 3

Tyrone 3-22 Armagh 0-11

LADIES FIXTURES

SATURDAY MARCH 14TH

Ulster U14 Festival of Football

Cavan vs Tyrone (1.30)

Down vs Tyrone (2.30pm)

Under-14 Dev League at 10am

Cookstown vs Pomeroy

SUNDAY MARCH 15TH

Ulster U-16 Championship at 2pm

Monaghan vs Tyrone

Under-14 League at 11am

Gr 1

Dromore vs Dungannon

St Macartans vs Errigal Ciaran

Gr 2

Ardboe vs Omagh

Donaghmore vs Killeeshil

Pomeroy vs Moy

Trillick vs Cookstown

Gr 3

Badoney vs Drumquin

Gortin vs Drumquin

Fintona vs Clonoe (12.30)

Edendork vs Loughmacrory

Sperrin Gaels vs Galbally

Gr 4

Beragh vs Aghyaran

Moortown vs Drumragh

Strabane vs Tattyreagh

Gr 5

Castlederg vs Stewartstown

Derrylaughan vs Naomh Eoghan

Owen Roes vs Eglish

Sperrin Og vs Urney

Dev League

Errigal Ciaran vs Dungannon

Kildress vs An Charraig Mhor

Camogie- Minor C Championship at 2pm

Tyrone vs Donegal

LADIES RESULTS

Ulster Minor Championship

Antrim 0-7 Tyrone 4-9

Under-14 League at 11am

Gr 1

Cappagh 13-8 An Charraig Mhor 4-10

Dromore 3-15 Kildress 1-5

Dungannon 4-3 St Macartans 4-10

Gr 2

Cookstown 11-9 Donaghmore 0-5

Killeeshil 2-5 Pomeroy 10-11

Trillick 5-8 Omagh 5-4

Gr 3

Sperrin Gaels bt Clonoe

Loughmacrory 7-6 Badoney 10-2

Edendork 2-5 Fintona 6-15

Galbally 6-5 Drumquin 3-11

Gr 4

Aghyaran 8-13 Coalisland 1-4

Beragh 1-6 Strabane 11-16

Tattyreagh 3-7 Drumragh 9-15

Gr 5

Eglish 4-2 Castlederg 5-8

Sperrin Og 1-4 Owen Roes 5-4

Stewartstown 5-5 Derrylaughan 7-4

Urney bt Naomh Eoghan

Dev League

An Charraig Mhor 0-1 Dungannon 8-10

Kildress 7-5 Cookstown 1-1

St Macartans 0-3 Errigal Ciaran 6-17

National Camogie League Div 3A

Armagh 4-11 Tyrone 2-10

Camogie- All-Ireland U16 C Championship

Tyrone 7-7 Mayo 1-2

