THE respective managers of the various Tyrone Ladies underage teams- Louise Daly, Pius Fox, Martin Conway, Dessie Friel and Darren McCann- have confirmed their squads for the 2024 season.

Thirty players are named in the Under 14 and under 16 squads with thirty-six on the minors.

The Under-14s reached the All-Ireland semi-final last year while the minors lost out to Monaghan in the Ulster Platinum Final, many of the players included in the under-16s and under-18s have under age inter-county experience and as preparations now step up there’s a positive mood in the County.

Tyrone Under 14 Squad 2024

Leah McNulty (Ardboe), Caitlin McHugh (Beragh), Grace Donnelly (Beragh), Anna Harper (Cappagh), Lucy Meenan (Cappagh), Ava Marley (Carrickmore), Aoibheann Haughey (Carrickmore), Maddison Tracey (Carrickmore), Cara McGlinchey (Cill Iseal), Lauren Corr (Clonoe), Lily McVey (Cookstown), Niamh Hetherington (Donaghmore), Meabh Donnelly (Drumquin), Muireann Donnelly (Drumquin), Caoimhe McElhome (Drumquin), Aine Nelis (Edendork), Sarah O’Donnell (Errigal Ciaran), Ella Boyd (Errigal Ciaran), Cathy Ann McCrory (Galbally), Ava Tracey (Kildress), Clara McCullagh (Kildress), Alicia Crozier (Moortown), Aoife Quinn (Moy), Ava McConomy (Naomh Eoghan), Ava Falconer (Omagh), Orlaith Leonard (Omagh), Grace Teague (Sperrin Og), Hannah Meegan (St Macartans), Ashlinn Harley (Tattyreagh), Tori McGovern (Trillick)

Tyrone Under 16 squad 2024

Erin McGinn (Aghaloo), Grainne Donnelly (Carrickmore), Jenna McClean (Carrickmore), Maeve Lyons (Aodh Ruadh), Kayleigh Concannon (Ardboe), Ava Gilligan (Ardboe), Dairine Campbell (Ardboe), Emma Heaney (Cookstown), Keeva Owens (Beragh), Erin Daly (Badoney), Ellie Daly (Badoney), Aimee McCloskey (Cappagh), Therese Loughran (Kildress), Marianna Loughran (Kildress), Mya McCullagh (Kildress), Ella Rose Quinn (Kildress), Isabella Grimes (Donaghmore), Dana Coyle (Drumragh), Rhianna Mullin (Drumragh), Lucy McCullagh (Loughmacrory), Amy Holmes (Moy), Charlotte Mackin (Moy), Aime Leonard (Castlederg), Clodagh McCanny (Omagh), Ellen McDermott (Strabane), Zara Mc Anespie (St Macartans), Aimee Edgar (Dromore), Chloe Corr (Naomh Eoghan), Cara McMoran (Coalisland), Emily Mc Crory (Tattyreagh)

Tyrone Minor Squad 2024

Amy Sheehy (Fr Rocks), Eabha Coyle (Fr Rocks), Aoife Farley (Beragh), Aoife Marlow (Badoney), Rubi McGarvey (Badoney), Lily Rose Clarke (Badoney), Aoife Quinn (Coalisland), Cora Quinn (Coalisland), Bree McBride (Glenelly), Rebecca McCaffrey (Pomeroy), Sienna Gildernew (Moy), Shauna Teague (Dromore), Taylor Lee O’Neill (Owen Roes), Caitlin Crozier (Moortown), Emily Conlon (Moortown), Emma Murphy (Moortown), Brianna Vincent (Moortown), Cara McCoubrey (Killeeshil), Catherine Moohan (Edendork), Ella McCaffrey (Edendork), Nicole Donaghy (Edendork), Ciara Hughes (Clonoe), Lucy McKeown (Clonoe), Cora McElduff (Loughmacrory), Caislin Tracey (Sperrin Og), Sorcha Gormley (Carrickmore), Danielle Donnelly (Donaghmore), Tess McDonnell (Donaghmore), Emma McCrossan (Omagh), Tori McMullan (Omagh), Grace McCusker (Drumragh), Hannah Cavlan (Aodh Ruadh), Niamh Quinn (Errigal Ciaran), Hanna McCarney (Errigal Ciaran), Jodie McCrory (Kildress), Meadbh Campbell (Ardboe)