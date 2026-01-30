McCaffrey to face former club in Mulhern Cup

MULTIPLE Mulhern Cup winner Adrian McCaffrey will play against his former club Tummery Athletic in the opening round of this year’s competition.
McCaffrey left Tummery for Dunbreen Rovers in the January transfer window and in last evening’s (Thursday) first round draw the Fermanagh and Western Division Three leaders were paired at home to six-times winners Athletic.
The draw threw up just one all-Division One clash and that will be the meeting of Magheraveely and Lisbellaw United at the Peace Links Centre.
New boys Omagh Town will host Beragh Swifts while Division Two highfliers Omagh Hospitals travel to Killen Rangers.
All Mulhern and Reihill Cup first round ties have been pencilled in for Saturday, February 14 and will be played to a finish with extra-time and penalties if required.
Draw
Mulhern Cup
Round 1: Fintona Swifts v Mountjoy United; Orchard Farm v Augher Stars; Killen Rangers v Omagh Hospitals; Enniskillen Rovers v Irvinestown Wanderers; NFC Kesh v Lisnaskea Rovers; Omagh Town v Beragh Swifts; Fivemiletown United Development v Enniskillen Rangers; Newtown United v St Patrick’s; Lisnarick v Enniskillen Town United; Castlederg United v Mountfield; Strathroy Harps v Maguiresbridge; Dunbreen Rovers v Tummery Athletic; Magheraveely v Lisbellaw United; Enniskillen Galaxy v Dergview Res; Ballinamallard Res v Ardstraw; Drumquin United bye.
Reihill Cup
Round 1: Augher Stars Res v Omagh Hospitals Res; Enniskillen Rangers Res v St Patrick’s Res; Tummery Athletic Res v Beragh Swifts Res; Mountjoy United Res v Fintona Swifts Res; Killen Rangers Development v Strathroy Harps Res; Fivemiletown United Res v Killen Rangers Res; Dergview Colts v Castlederg United Res; Maguiresbridge Res v Orchard Farm Res; Mountfield Res v NFC Kesh Res; Ardstraw Res v Enniskillen Rovers Res; Lisnaskea Rovers Res v Enniskillen Town United Res; Irvinestown Wanderers Res v Lisbellaw United Res; Enniskillen Rangers Colts v Dunbreen Rovers Res; Drumquin United Res v Strathroy Harps III; Enniskillen Galaxy Res v Lisbellaw United III; Magheraveely Res.
FULL DRAW IN MONDAY’S TYRONE HETRALD