Veterans show their skills in provincial championships

DUNGANNON’S St Anne’s Table Tennis Club hosted a great day of the sport during the Veteran Ulster Open, kindly sponsored by Mortgage Angels NI, which attracted players from all over Ireland.
Omagh native Daryl Strong emerged as Over-40s winner, defeating Igor Chamilla in the final. The women’s winner was Susan Hanlon with runner-up Ger Greene.
Other prizewinners: Over-50s winner Igor Chamilla, Over 60s winner Pat McLoughlin, runner-up Des Flanagan, Over-70s winner, Barry Dickson, runner-up Rodney McKirgan.