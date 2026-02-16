Advertisement

Veterans show their skills in provincial championships

  • 16 February 2026
Rodney McKirgan, centre, representing St Anne's Table Tennis Club and Veteran Ulster Open sponsor's, Mortgage Angels NI, presents over-60s runner-up, Omagh's Des Flanagan, who was also second in the over-50s event, left, and winner, Pat McLoughlin, with their prizes.
DUNGANNON’S St Anne’s Table Tennis Club hosted a great day of the sport during the Veteran Ulster Open, kindly sponsored by Mortgage Angels NI, which attracted players from all over Ireland.

Omagh native Daryl Strong emerged as Over-40s winner, defeating Igor Chamilla in the final. The women’s winner was Susan Hanlon with runner-up Ger Greene.

Other prizewinners: Over-50s winner Igor Chamilla, Over 60s winner Pat McLoughlin, runner-up Des Flanagan, Over-70s winner, Barry Dickson, runner-up Rodney McKirgan.

