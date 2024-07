Local Conservative hopeful reaches out to Irish-speaking voters

WITH polling day in the general election looming, the NI Conservative candidate in West Tyrone has reached out to Irish-speaking voters in the constituency.

Stephen Lynch, whose parents are from Castlederg, has sent a letter to the Ulster Herald – accompanied by a full translation in Irish – in a bid to highlight his party’s commitment to the native language.

In the letter, Mr Lynch describes his outreach to the local Irish-speaking community as a “genuine gesture”.

He states, “Conservatives believe in the importance of tradition, cultural identity, national pride and our shared experience as a people living on these small islands off the coast of Europe.

“Together the people of the four nations of the United Kingdom have defied the world to become the greatest shared political endeavour in the history of nations.”

But the Conservative candidate acknowledges that the North has had a ‘difficult past’.

He states, “There was a time when Northern Ireland was known for violence, sectarianism, division and even hatred. But that story does not have to be our story forever.

“NI Conservatives want to embrace and celebrate all cultures in the United Kingdom.

“Our story should be one about Northern Ireland’s contribution to the arts, to industry, to the sciences and, of course, to our national political conversation.”

HERE IS THE FULL IRISH TRANSLATION OF MR LYNCH’S LETTER:

Tá stair á léamh agat. Inniu, trí Ghaeilge, tá iarrthóir na NI Conservatives i dTír Eoghain Thiar ag lorg do vóta. Is fíor-chomhartha for-rochtana é seo ón bpáirtí do phobal na Gaeilge sa toghcheantar. Creideann na NI Conservatives ins an tábhacht a bhaineann le traidisiún, le féiniúlacht chultúrtha, le mórtas náisiúnta agus leis an taithí chomhroinnte atá againn mar mhuintir inár gcónaí ar na hoileáin bheaga seo amach ó chósta na hEorpa. Le chéile, tá muidne, muintir cheithre náisiún na Ríochta Aontaithe, tar éis dul i gcoinne an domhain le bheith ar an gcomhiarracht pholaitiúil is mó i stair na náisiún.

Baineann an-thábhacht Tá sé tábhachtach go gcuireann cultúr na hÉireann le cultúr níos leithne na Ríochta Aontaithe. An mhí seo caite, d’fhéachamar ar na Irish Guards a bheith chun tosaigh ag Trooping of the Colour. Tá Crois Phádraig ina cuid de bhratach an náisiúin. Is féidir sult a bhaint as ceol agus rince na hÉireann i nGlaschú, i mBirmingham agus i Londain chomh maith leis an Srath Bán nó san Ómaigh. Bhí Éireannaigh ag beirt Phríomh-Airí na Breataine (Iarla Shelburne agus Diúc Wellington). Ag Cath Waterloo, ba Éireannaigh iad 40% den arm a bhuaigh Napolean. Má thugann tú cuairt ar Caen feicfidh tú Chemin des Royal Ulster Rifles, ainmnithe in ómós do na hÉireannaigh a chabhraigh leis an mbaile sin a shaoradh ón tíorántacht Nazi.

Tá stair deacair againn. Bhí tráth ann nuair a bhí cáil ar Thuaisceart Éireann mar gheall ar fhoréigean, seicteachas, deighilt agus fiú fuath. Ach ní gá gurb é an scéal sin ár scéal go deo. Is mian le NI Conservatives glacadh le gach cultúr sa Ríocht Aontaithe agus é a cheiliúradh. Ba cheart go mbeadh ár scéal ina scéal faoin méid a chuireann Tuaisceart Éireann leis na healaíona, leis an tionscal, leis na heolaíochtaí agus, ar ndóigh, lenár gcomhrá náisiúnta polaitíochta.

Léirigh ár bpáirtí a thiomantas don Ghaeilge nuair a thug Aire Conservative isteach agus rinne sé urraíocht ar an Acht um Fhéiniúlacht agus Teanga (Tuaisceart Éireann), 2022 . Is é sin an méid is féidir leat a fháil ó MP Conservative. Labhair daoine eile faoi reachtaíocht chun an Ghaeilge a chosaint. Thug an Conservative Party é.

Níl sé maith go leor nach bhfuil ionadaíocht ag Iarthar Thír Eoghain i dTeach na dTeachtaí. Ach níl sé sách maith ach oiread MP a sheoladh atá neamhspleách, i ndáiríre. Tá tionchar tuillte ag Iarthar Thír Eoghain. Nuair a sheoltar MP atá mar chuid d’fhoireann pholaitiúil náisiúnta, cinntítear gur féidir an tionchar sin a bheith againn.

Ar an 4 Iúil, tabhair guth d’Iarthar Thír Eoghain. Tabhair tionchar Iarthar Thír Eoghain. Vótail dos na NI Conservatives.

Stephen Lynch

Coimeádaí TÉ Iarrthóir ar Iarthar Thír Eoghain